سر تورط 5 جواهرجية في شراء مسروقات فيلا بالمعصرة

كشفت تحقيقات وتحريات ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة جنوب القاهرة، تفاصيل تورط 5 جواهرجية في نطاق حلوان والمعصرة والتبين، في واقعة سرقة فيلا بمنطقة وادي حوف بدائرة القسم، أن المتهم عند الانتهاء من سرقة الفيلا، غادر المكان واستعان بصديقين له، وتوجهوا إلى محلات مخصصة في بيع المصوغات الذهبية بمناطق حلوان ووادي حوف والبدرشين والمعصرة والتبين، وعرضوا عليهم شراء المسروقات، فاستجابوا رغم علمهم بأنها من حصيلة جريمة سرقة، وحصلوا عليها بثمن لا يتناسب مع قيمتها الأصلية.

سر تورط 5 جواهرجية في شراء مسروقات

أوضحت التحريات، عقب ضبط خمسة جواهرجية، اعترفوا بشراء المسروقات وأرشدوا عنها، وعقب استعادتها، جرى عرضها على مالك فيلا وادي حوف الذي تعرف عليها، ووجه اتهاما لهم بالسرقة.

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما ورد لضباط قسم شرطة المعصرة جنوب القاهرة، باستقبالهم بلاغًا من مالك فيلا بمنطقة وادي حوف، يفيد بتعرض الفيلا محل إقامته للسرقة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة، وكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات سرقة فيلا وادي حوف لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

عقوبة السرقة وفقًا لقانون العقوبات

يقول المحامي تامر الشايب الخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة

وأشار الخبير القانوني إلى أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.