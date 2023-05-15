ضبط عصابة سرقة إطارات السيارات في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم، يفيد باكتشافه سرقة إطارات سيارته حال توقفها أمام محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكبيها، وهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بمحافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المُشار إليها قيادة أحدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم 2 كوريك، و4 مفتاح إطارات، وأحجار.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بأسلوب الفك باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة إطارات السيارات بذات الأسلوب، وارتكابهم واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهم حسن النية، مالك محل إطارات كائن بدائرة مركز شربين بالدقهلية، واتخذت الإجراءات القانونية.