ضبط 4 أشخاص بتهمة سرقة معدات مخبز في الأميرية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بسرقة «4 موتور عجان، وبعض الأدوات والمعدات» من داخل مخبز.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهما شخصين لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهمـا، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «التسلق»، وأقرّا بتصرفهما في المسروقات المُستولى عليها بالبيع لدى عملائهما «سيئي النية» شخصين مالكي مخزنان خردة، لأحدهما معلومات جنائية أمكن ضبطهما، وبحوزتهما كل المسروقات المُستولى عليها، وأقرّا بعلمهما بأن المضبوطات حيازتهما من مُتحصلات واقعة سرقة باستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة.