مي سليم تتعرض لحادث سير على الطريق الدائري.. سيارتها تهشمت

تعرضت الفنانة مي سليم لحادث مروع على الطريق الدائري، خلال الساعات القليلة الماضية، أدت إلى تعرض سيارتها للتهشم.

وقالت الفنانة دانا حمدان، شقيقة مي سليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ مي تعرضت لحادث على الطريق الدائري وهي متجهة إلى التصوير، ما تسبب في تهشم سيارتها.

مي سليم تتعرض لحادث سير

وأضافت أنّ مي سليم في حالة جيدة، وهي موجودة في المنزل حاليًا، مطالبة جمهورها ومحبيها الدعاء لها.