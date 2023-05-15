جنات تروج لأحدث أغنياتها «وكأنك سكر» ببوستر.. اعرف موعد طرحها

حرصت الفنانة جنات على الترويج لأغنيتها الجديدة من خلال الكشف عن بوستر الأغنية التي انتهت من تسجيلها مؤخرا ومن المقرر أن تطرح خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

حيث ظهرت الفنانة جنات على بوستر أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «وكأنك سكر»، وهي ترتدي فستانا مطرزا باللون الفضي وعلقت على البوستر قائلة: إن الأغنية سيتم طرحها قريبا.

تفاصيل أغنية جنات الجديدة

وتعاونت الفنانة جنات في الغنية الجديدة «وكأنك سكر» مع الشاعر أحمد عيسى والملحن مدين وتوزيع يحيى يوسف وهي من إنتاج شركة AH MEDIA PRODUCTION لصاحبتها المنتجة آلاء لاشين.

يذكر أن الفنانة جنات كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «التفاح والفراولة» وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وكانت من كلمات باسم عادل وألحان محمد الصاوي وتوزيع وميكس حازم سعيد وتقول كلمات الأغنية:

عشقت التفاح علي خدودك يا شفايف الفراولة

تعبت انتظارك واقولك من فضلك عيد محاوله

على كتافي شيلت حمولك طيب كان من باب أولى

تصون العشرة يا حبيبي ده حب مش دور طاولة