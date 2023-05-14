جنات تستعد لطرح أحدث أغنياتها «وكأنك سكر» 21 مايو الجاري

تستعد جنات لطرح أغنية جديدة بعنوان «وكأنك سكر» على موقع الفيديوهات «يوتيوب» وجميع المنصات الرقمية يوم 21 مايو الجاري.

تفاصيل أغنية جنات

وتتعاون جنات في الأغنية الجديدة مع الشاعر أحمد عيسى والملحن مدين والموزع يحيى يوسف، ومن إنتاج شركة AH Media Production لـآلاء لاشين.

ومن ناحية أخرى، احتفلت جنات مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها التي تحمل اسمها، وأهدتها أغنية غنتها خصيصًا لها، وسيطرت على الأجواء حالة من البهجة والسعادة التي جمعتها بابنتها.

نجاح أغنية التفاح والفراولة

وطرحت مؤخرًا أغنية بعنوان «التفاح والفراولة»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد.