جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتهديها أغنية جديدة (صور)

احتفلت الفنانة المغربية جنات، بعيد ميلاد نجلتها الصغيرة «جنات» أمس، وذلك بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب، إذ إن الحفل كان في جو أسري.

حفل عيد ميلاد ابنة جنات

وتضمن الحفل تصوير جنات فيديو كليب بأغنية جديدة لابنتها الصغرى، كما كان يوجد في الحفل فقرة للساحر، وفقرة للبلياتشو.

وقامت جنات بنشر مجموعة من الصور من عيد ميلاد ابنتها، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليها: «Happy birthday Jannat».

وفى سياق آخر كانت الفنانة جنات، طرحت مؤخرا أغنية جديدة فى شهر رمضان الكريم، لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357، حيث انها قامت بتصوير الاغنية داخل المستشفي وسط الاطفال المرضي .

كما حققت جنات، نجاحاً كبيراً منذ أيام أغنيتها الجديدة التفاح والفراولة، من كلمات باسم عادل وألحان محمد الصاوي وتوزيع وماكساج حازم السعيد، وتسجيل وهندسة صوتية محمد جودة والماسترينج في استوديوهات أوسكار كورتجال بمدينة إسطنبول التركية.