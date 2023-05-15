أسعار الذهب في السعودية اليوم.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

بعد القرارات الأخيرة الخاصة بالذهب والإعفاءات الضريبية الجمركية على استيراد الذهب التي أقرها مجلس الوزراء لمدة 6 أشهر، يبحث المصريون عن أسعار الذهب في السعودية اليوم تزامناً مع اقتراب موسم الحج ورغبة البعض في شراء مشغولات ذهبية للاقتناء أو تقديمها كهدايا، وحول أسعار الذهب في السعودية اليوم، فقد وصل جرام الذهب عيار 21 إلى سعر 212.66 ريال سعودي ما يعادل 56.71 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وبحثا عن أسعار الذهب في السعودية اليوم، تستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بـ سعر جرام الذهب في المملكة العربية السعودية للأعيرة المختلفة وفقاً للمعلن من شركات الذهب والمتاجر المنتشرة بالسوق الخليجي، وذلك لمعرفة مسار سعر الذهب خلال الأيام القادمة بتتبع السعر العالمي للأوقية ما يساعد على تحديد القرار الأنسب سواء لشراء الذهب أو البيع.

أسعار الذهب في السعودية اليوم.. الأوقية

سجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الاثنين، 15 مايو 2023، ارتفاعاً بنسبة 0.22% منذ الصباح ليصل إلى 7,559.27 ريال سعودي وهو ما يعادل 2,015.68 دولار أمريكي، وفقاً لأسعار الذهب العالمية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 22

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط إلى 222.78 ريال سعودي ما يعادل 59.41 دولار أمريكي، وفقا للمعلن عن أسعار الذهب في السعودية اليوم على موقع «ويكي جيرمن» الذي يرصد سعر جرامات الذهب بمتاجر الصاغة في المملكة.

سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24

ووفقاً لأسعار الذهب في السعودية اليوم، ارتفع سعر الذهب عيار 24 في أسواق المملكة ليصل إلى 243.04 ريال سعودي ويعادله بالعملات الأخرى 64.81 دولار أمريكي، فيما يعد عيار الذهب 24 قيراط الأكثر نقاءً والأعلى مبيعاً بالسوق السعودي.

سعر السلسلة الذهب في السعودية اليوم

ويرغب المسافرون إلى المملكة لأداء فريضة الحج في معرفة أسعار الذهب في السعودية اليوم ومتابعة سعر الذهب للمشغولات تحديداً، وأبرزها السلسال أو السلاسل الذهب والتي تصلح لتقديمها كهدية أو اقتناءها.

ووصل سعر السلسلة الذهب عيار 21 في المملكة إلى 212.66 ريال سعودي للجرام الواحد و2,126.57 ريال لوزن 10 جرامات وذلك قبل احتساب المصنعية التي يضيفها التاجر فوق السعر الأساسي، فيما أنَّ أسعار الذهب في السعودية بدون مصنعية غالباً ما تكون ثابتة بين محلات الذهب لخضوعها لسعر الذهب العالمي.