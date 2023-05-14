أسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات.. اعرف جرام 21 بكام؟

تباين أداء أسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد، ووفقا للمعلن بأسواق المعدن الأصفر فإنَّ متوسط سعر الأوقية سجل 7 آلاف و542 ريال سعودي في الرياض، و7 آلاف و386 درهم إماراتي لسوق دبي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات

وترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات عبر موقعها الإلكتروني، بالعملات الوطنية للدولتين الريال السعودي والدرهم الإماراتي، وبالدولار الأمريكي للإشارة للسعر العالمي للمعدن الأصفر، نظرا إلى ارتباطه بالتغيرات في البورصات العالمية.

ويمكن للراغبين في الشراء متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات، لمعرفة مسار الذهب وتحديد المستثمر القرار المناسب للشراء أو البيع.

أسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات.. عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات للجرام عيار 21 قيراط، 212.17 ريال سعودي و207.83 درهم إماراتي، ما يعادل 56.59 دولار، وذلك للتعاملات الصباحية، وفقا للمعلن من متاجر وشركات الذهب بأسواق البلدين.

أسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات.. عيار 22

فيما سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات للجرام عيار 22 قيراط، نحو 222.27 ريال سعودي و217.72 درهم إماراتي، ما يعادل 59.28 دولار أمريكي، وذلك قبل احتساب سعر المصنعية أو الصياغة للتاجر، أو عمولة المحل.

أسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات.. عيار 24

ووصلت أسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات للجرام عيار 24 الأكثر نقاءا والأعلى مبيعا بأسواق الخليج إلى 242.48 ريال سعودي و237.52 درهم إماراتي، ما يعادل 64.67 دولار أمريكي وفقاً للسعر العالمي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات للحُلي والمشغولات

ووفقاً للمعلن على موقع «ويكي جيرمن» المهتم برصد التغيرات السعرية بالمعدن الأصفر دوليا، فإنَّ أسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات للسلاسل والمشغولات عيار 22 تتفاوت عند احتساب المصنعية التي يضيفها التاجر خلال إتمام عملية الشراء، إذ وصل سعر نصف الجرام إلى 106.08 ريال سعودي و108.86 درهم إماراتي، والـ10 جرامات تُباع بسعر 2,121.61 ريال سعودي و2,177.23 درهم إماراتي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات «الكيلو»

سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات للكيلو، حوالي 242 ألفا و469 ريال سعودي، و273 ألفا و483 درهم إماراتي، بما يعادل 64,672.79 دولار أمريكي.