الحوار الوطني يستعد لانطلاق جلسات المحورين الاقتصادي والمجتمعي غدا

عقد الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي، والدكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعا اليوم، لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي ضمن الحوار الوطني غدا.

جلسة نقاشية للمحور الاقتصادي غدا

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد سليمان مقرر لجنة التخضم وغلاء الأسعار، ورائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، وطلعت خليل مقرر لجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والدكتورة هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص «محلي وأجنبي»، وباسم لطفي مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص «محلي وأجنبي»، والدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولوليات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة.

كما حضر الاجتماع محمود سامي مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، والدكتور بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة، وأحمد بهاء الدين شلبي مقرر مساعد لجنة الصناعة، وهشام صلاح الحصري مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي، والمهندس إسماعيل علي الشرقاوي مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي، والدكتور عبد الهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية، والدكتورة ثريا عبد الجواد مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية، والدكتورة نورا علي عبد السميع مقرر لجنة السياحة، والدكتورة أماني الترجمان مقرر مساعد لجنة السياحة، وبمشاركة أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني.

انطلاق جلسات المحور المجتمعي الخميس

ومن جانبه عقد المهندس خالد عبد العزيز مقرر عام المحور المجتمعي، والدكتورة هانية شلقامي مقرر عام مساعد المحور المجتمعي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعا لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي الخميس المقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم، والدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، والدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية، ونيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية، والدكتور أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية، والدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، والدكتورة ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، والدكتور أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب، وزكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب، وبمشاركة أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني.