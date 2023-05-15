عضو بـ«الشيوخ»: المشاركون في الحوار الوطني يجمعهم هدف خدمة مصالح الوطن

قالت الدكتورة سهير عبدالسلام، أستاذ علم الاجتماع وعضو مجلس الشيوخ، إنّ الحوار الوطني مفتوح أمام الجميع من أجل الإدلاء بآرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا حتى نصل إلى أرض مشتركة، مشيرة إلى أنه لا توجد مشكلة حول كوننا مختلفين ولكن يجب أن يجمعنا هدف واحد وهو خدمة مصالح الوطن، متابعة: «الحوار الوطني فرصة وأتمنى أن تستمر لتطال كثير من المشكلات والتحديات التي تواجه البلد».

تغييرات بقوانين الأحوال الشخصية

وأضافت «عبدالسلام»، خلال حوارها عبر فضائية «DMC»، أننا بحاجة إلى سماع وجهات نظر بعضنا البعض رغم اختلاف أفكارنا وأيدولوجيتنا، ولابد أن يكون بيننا اتفاق حول ما نقوم به من أعمال أو قرارات، مشيرة إلى أن قوانين الأحوال الشخصية ستشهد تغييرات لأنها تضم الكثير من الثغرات والقصور وتتسبب في عبء على المرأة والرجل، إذ أن هناك مشكلات متبادلة في قانون الرؤية والنفقة وقائمة المنقولات الزوجية وحبس الزوج وغيرها.

قوانين تخص زواج القاصرات

وتابعت أستاذ علم الاجتماع، أن هناك قوانين تخص زواج القاصرات، وهذه من الأمور بالغة الخطورة، إذ يترتب عليها عدم توثيق عقد الزواج، وبالتالي لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للأطفال المولودين، مشيرة إلى أن بعض الأهالي تضطر إلى كتابة الأطفال باسم الجد أو العم أو الخال، وهذا الأمر قد يتسبب في خلط الأنساب.