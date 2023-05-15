«التنمية المحلية» تستجيب لطلب نائبة بعدم نشر بيانات الشركات المخالفة

استجاب اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لطلب الإحاطة المقدم من سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بشأن تعامل المحافظين مع رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وأصدر الوزير، كتابا دوريا للمحافظين بشأن دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتوفير التسهيلات الممكنة في إطار القوانين والتشريعات المنظمة لعملهم، وتسهيل إجراءات منح التراخيص، وتطبيق التسهيلات الواردة في القوانين، ومنحهم الفترات الزمنية اللازمة لتوفيق الأوضاع واستكمال الإجراءات وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

وشدد الوزير، على أنّه في حال مخالفة القوانين وضبط الوقائع، يجب عدم النشر في وسائل الإعلام المختلفة إلا بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مع عدم ذكر أسماء شركات بعينها لحين صدور أحكام نهائية للمحاكم، تجنبا لأي آثار سلبية على مناخ الاستثمار.