ضبط عاطل لاتهامه بتجارة الحشيش والأقراص المخدرة بكفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز فوه، بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من الحشيش، والأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، أثناء قيامه بالترويج للمخدرات، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة التي قرّرت حبسه.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقي إخطاراً من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود معلومات أكدتها التحريات، تفيد بقيام عاطل، من ذوي المعلومات الجنائية، مقيم بدائرة مركز فوه، بالاتجار فى المواد المخدرة، وجار إعداد خطة أمنية محكمة لضبطه.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبتفتيشه، عُثر بحوزته على كمية من الحشيش، و200 قرص مخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأُحيل المتهم إلى النيابة التى قرّرت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضاً على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.