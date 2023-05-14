سقوط 30 من تجار الكيف بـ«كوكتيل مخدرات» في حملة مكبرة بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت الجهود عقب تقنين الإجراءات، من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن جنوب سيناء

ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أبو زنيمة وبحوزته (50 كيلوجراما لمخدر الهيدرو – مبلغ مالي – هاتف محمول).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية)، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزته (5 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص)، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العطارين وبحوزته (7000 قرص مخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية)، حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية)، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثانى المنتزه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – هاتف محمول – سلاح أبيض - ميزان حساس).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص في الاتجار بمخدر الآيس الشابو، متخذًا من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحًا لمزاولة نشاطه، وذلك حال تواجده بمسكنه بذات الدائرة، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الآيس الشابو – 3 سلاح نارى –2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات – هاتف محمول –2 قطعة سلاح أبيض – سيارة – مبلغ مالى).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية)، حال تواجدهم بنطاق دائرة قسم شرطة كفر الدوار، ومركز شرطة دمنهور، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – مبالغ مالية – 4 هواتف محمول – 2 قطعة سلاح أبيض).

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– 200 قرص مؤثر - ميزان حساس – مبلغ مالي - هاتف محمول).

مديرية أمن القاهرة

ضبط (3 أشخاص) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر البودر- كمية من مخدر الهيروين – مبالغ مالية – 3 هواتف محمولة – قطعتى سلاح أبيض).

مديرية أمن الغربية

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول – سلاح أبيض).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال تواجده بصيدلية ملكه كائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبحوزته (806 أقراص مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية – كمية من الأدوية المهربة وآخرى غير مصرح بتداولها - مبلغ مالي – هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أجا، وبحوزته (300 قرص مخدر – 2000 قرص منشط – ماكينة تُستخدم في نشاطه الإجرامى – سلاح أبيض - مبلغ مالي – هاتف محمول).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (شخصين - لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس الشابو – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول - ميزان حساس).

مديرية أمن بني سويف

ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بنى سويف، وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة – سلاح أبيض - مبلغ مالي – هاتف محمول).

مديرية أمن المنيا

ضبط (3 أشخاص) حال تواجدهم بدائرة قسم ومركز شرطة المنيا وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (شخصين - لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة قسم شرطة منفلوط، وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس الشابو – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – 2 قطعة سلاح أبيض).

مديرية أمن سوهاج

ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة المراغة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – 115 قرص مخدر - مبلغ مالي – هاتف محمول – سلاح أبيض).

مديرية أمن قنا

ضبط (اثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بإدارة بؤرة إجرامية للاتجار بالمواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة نجع حمادى، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – بندقية خرطوش -2 طبنجة – عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالي - 5 قطع أسلحة بيضاء- 6 هواتف محمولة).

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزته (كمية من مخدرى الحشيش والهيروين - مبلغ مالي - هاتف محمول).

ميناء القاهرة الجوى

ضبط (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول) حال وصوله للبلاد على متن إحدى الرحلات الجوية، وبحوزته (كمية من نبات الماريجوانا المخدر – 195 جراما لزيت الماريجوانا المخدر معبأة داخل 6 سجائر إلكترونية).

منطقة السحر والجمال

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية)، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي - هاتف محمول).