6 آلاف وظيفة خالية في ملتقى للشباب بأسيوط

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ملتقى توظيف برنامج «فرصة» بالمحافظة، في إطار مشروع منظمة العمل الدولية «تشغيل الشباب في مصر»، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي وبتمويل من الحكومة النرويجية لدعم الشباب الباحثين عن العمل في قرى «حياة كريمة» وأسر «تكافل وكرامة» بمحافظة أسيوط، والذي يستمر لمدة يوم واحد من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط.

برنامج فرصة

يأتي ذلك ضمن أنشطة برنامج «فرصة» بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة، ومحافظ أسيوط، وإريك أوشلان، مدير فريق العمل اللائق بشمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، في إطار جهود الدولة للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إقبال الشباب على الملتقى

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام الملتقى، وشاهد إقبال الشباب على التقديم بالشركات، كما التقى بعض الشباب وأصحاب الشركات المشاركة، واطمأن على الوظائف المتاحة ومدى إقبال الشباب عليها، مشيرًا إلى أهمية الملتقى الذي يرتكز على قيام الشركات بعرض فرص العمل المتاحة لديها، ويتقدم لها الشباب طبقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم على حسب رغبتهم في طبيعة العمل بالقطاعات المتوافر بها فرص عمل، فيما تقوم هذه الشركات بعمل مقابلات مع كل شاب أو فتاة لمعرفة مدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف، وفي حالة الموافقة تقوم بتشغيلهم وتوفير الضمانات اللازمة للشباب للحصول على فرصة عمل تتناسب مع إمكاناتهم وتحقق لهم دخلا مناسبا.

ووجه المحافظ رسالة إلى الشباب داخل الملتقى، حثهم فيها على استغلال فرص الوظائف المتاحة بالملتقى وبذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز والتفوق في تلك الوظائف، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق القدر الأكبر من تمكين الشباب وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة فى الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص، إذ إن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية.

التمكين الاقتصادي

وقال اللواء عصام سعد إن الملتقى يعد فرصة حقيقية لتحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير 6000 فرصة عمل بكبرى شركات القطاع الخاص داخل وخارج المحافظة ضمن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا والأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وتوفير الدعم اللازم لهم.

ولفت إلى التنسيق الكامل مع مديرية القوى العاملة ومديرية التضامن الاجتماعي للاستمرار في تلقي طلبات ذوي الهمم الراغبين في الحصول على فرص عمل بشركات القطاع الخاصة ضمن نسبة 5%، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا، فضلًا عن توفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المدرة للدخل للمرأة المعيلة وذوي الهمم من أبناء المحافظة، وخاصة مع إطلاق مبادرة القرى المنتجة لتنمية الحرف التراثية واليدوية وتمكين الأسر اقتصاديًا، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية.