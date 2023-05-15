عماد الدين حسين: الحوار الوطني يعتمد على التوافق ولا يحل محل البرلمان أو الحكومة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ كل دولة لها حق في عمل النظام الانتخابي الذي يناسبها، ومن المهم أن يؤدي هذا النظام إلى أن يعبر البرلمان بشكل حقيقي عن آراء الشعب، مشددًا على أن الحوار الوطني لا يحل محل البرلمان أو الحكومة، وبالتالي فإن آلية التصويت ليست واردة فيه، لأنه ضد فكرة الحوار الذي يقوم على التوافق.

وأضاف «حسين» في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «DMC»، من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن: «دستور عام 2014 أدخل نظام الفئات المميزة، حيث اشترط تمثيل بعض الفئات في البرلمان، وبخاصة المرأة وبعض الفئات الأخرى مثل الأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب».

نظام الانتخابات الماضية

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «في الانتخابات الماضية تم تطبيق نظام الفردي ونظام القائمة المغلقة المطلقة حتى يضمن وجود هذه الفئات المميزة في البرلمان، وبالأمس كان هناك نقاش في اتجاهين أساسيين، حيث ترى بعض الأحزاب أن القائمة المغلقة المطلقة هي الأفضل، وهي الأحزاب القريبة من الحكومة، حيث ترى أن هذا الأمر يحقق مطلب التمثيل العادل للفئات المميزة».

القائمة النسبية

وأكد، أن بعض الأحزاب والقوى السياسية ترى أن القائمة النسبية هي الأفضل لأن عندها ميزة تضمن بها تمثيلا عادلا لكل شخص حصل على صوت، بمعنى أن من حصل على 30% سيحصل على 30% من المقاعد، في حين أن نظام القائمة المغلقة به أن من يحصل على 51% يحصل على 100% من المقاعد، وهو ما يحرم الـ49% الأخرى من التمثيل».