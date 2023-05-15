إصابة 5 أشخاص في حادثين متفرقين بكفر الشيخ

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الاثنين، بإصابات متنوعة في حادثين متفرقين، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تفاصيل الحادثين

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول مصابين في حادثين متفرقين.

وبالانتقال والفحص تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من، «إ.ا.ع»، 67 سنة، و«ن.ع.ع»، 40 سنة، مقيمتين بحي ميت علوان، بمدينة كفر الشيخ، و«ز.ح.ح»، 52 سنة، مقيم بقرية القرضا، بمركز كفر الشيخ، و«م.هـ.ش»،21 سنة، و«م.هـ.إ»،11 سنة، مقيمان بقرية بطيطة، بمركز كفر الشيخ، والإصابات عبارة عن جروح وكدمات وحالتهم الطبية مستقرة.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.