إصابة 9 أشخاص في 4 حوادث متفرقة على الطرق الداخلية بالفيوم

أصيب 9 أشخاص في 4 حوادث متفرقة بدائرة محافظة الفيوم، خلال الساعات القليلة الماضية، وتنوعت الحوادث بين انقلاب سيارة وتصادم تروسيكل وانقلاب آخر.

وجرى نقل مصابي الحوادث الأربعة إلى المستشفى، وإزالة آثار الحوادث وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة شخصين صدمتهما سيارة

وأصيب شخصان بإصابات متنوعة بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق بشارع أحمد شوقي بحي لطف الله بمدينة الفيوم، فيما جرى نقلهما إلى مستشفى الجامعة بالفيوم، وإيداعهما في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهما تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة شخصين في انقلاب سيارة

وأصيب شخصان بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلانها على طريق القاهرة- أسيوط الغربي أمام صوامع قصر الباسل، بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتم تسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم

كما أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم في حادث تصادم وقع بين «توك توك» ودراجة نارية «موتوسيكل» على طريق أبشواي بنطاق محافظة الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركز، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة شخصين في انقلاب تروسيكل

أصيب شخصان بإصابات متنوعة، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب «تروسيكل» على طريق مدينة الفيوم الجديدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.