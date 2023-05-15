موعد صرف مكافأة خطب الجمعة على بند التحسين.. تصل إلى 650 جنيها

قررت وزارة الأوقاف رفع مكافأة خطب الجمعة على بند التحسين، على أن تطبق مع صرف مكافأة خطب شهر يوليو 2023، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين أحوال الأئمة والخطباء ماليا وحسن إعدادهم علميا وثقافيا.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» قيمة مكافأة خطبة الجمعة على بند التحسين وفقا لما هو محدد لكل فئة من المسموح لهم بإداء خطبة وصلاة الجمعة.

قيمة مكافأة خطب الجمعة على بند التحسين

وجاءت قيمة مكافأة خطب الجمعة على بند التحسين على النحو التالي:

- أعضاء اللجان العلمية وعمداء الكليات ووكلاءها الحاليون والسابقون، 350 جنيها في الخطبة الواحدة.

- أستاذ دكتور 300 جنيه في الخطبة الواحدة.

- أستاذ مساعد 240 جنيها في الخطبة الواحدة.

- دكتوراه 220 جنيها في الخطبة الواحدة.

- ماجستير، 210 جنيهات في الخطبة الواحدة.

- مؤهل عال 200 جنيه في الخطبة الواحدة.

- المحالون للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف، 650 جنيها شهريا.

- خريجو المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف، 450 جنيها شهريا.

هدف مكافأة خطب الجمعة على بند التحسين

وتأتي زيادة مكافآت بند التحسين لخطباء الجمعة، في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بتحسين أحوال الأئمة والخطباء ماليا وحسن إعدادهم علميا وثقافيا، وتصرف اعتبارا من شهر يوليو القادم.

ومنذ عدة أشهر اعتمدت وزارة الأوقاف، اليوم، أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية 2022، وفقًا لاختبارات ومسابقة أجريت لهم.