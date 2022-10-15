«الأوقاف» تعتمد 22 خطيباً جديداً بالمكافأة على بند التحسين

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم، أسماء الناجحين من محافظتي الجيزة (المجموعة الثانية) ودمياط (المجموعة الثالثة) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية 2022م .

اعتماد 22 خطيبًا جديدًا بالمكافأة

وأوضحت وزارة الأوقاف أنَّها ستنشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وفيما يلى أسماء 22 خطيباً جديــداً بالمكافأة على بند التحسين وهم:

وأكدت وزارة الأوقاف على مدرية أوقاف الجيزة و دمياط أستكمال الملف و تمكينهم من أداء خطبة الجمعة فورا استكمال الملف شاملاً الأتى:

1- نسخة من المؤهل أصل.

2- صورة الرقم القومى.

3- صورتين شخصيتين .

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

مسابقة قرآنية كبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

وكشفت وزارة الأوقاف اليوم عن إقامة مسابقة قرآنية كبرى بين الدارسين بـ مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية ، وسوف يعلن القطاع الديني بوزارة الأوقاف عن موعد انطلاق المسابقة من خلال ترشيح عمداء المراكز لأفضل الدارسين والدارسات بها لتمثيل مركزهم في المسابقة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم.