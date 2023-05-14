«الأوقاف» توضح أسعار صكوك الأضاحي البلدي والمستوردة

ما هي أسعار صكوك الأضاحي التي طرحتها وزارة الأوقاف لهذا العام؟ سؤال يطرحه البعض، لا سيما بعد أن حققت وزارة الأوقاف نجاحا في توفير صكوك الأضاحي بأسعار تناسب الجميع.

وأكدت وزارة الأوقاف أن أسعار صكوك الأضاحي لعام 2023، تختلف من الصك المستورد والصك البلدي، حيث يبلغ سعر الصك المستورد بها خمسة آلاف جنيه، أما سعر الصك البلدي بها ثمانية آلاف جنيه.

أسعار صكوك الأضاحي

وأكدت وزارة الأوقاف خلال إعلانها عن أسعار صكوك الأضاحي، أن من أراد الحصول على صك مستورد عليه دفع الخمسة آلاف جنيه عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصري أو خدمة فوري أو الحصول على إيصالين قيمة كل إيصال 2500 جنيه.

وعن طريقة الحصول على صك بلدي وسعره، ذكرت أن من أراد شراء صك بلدي عليه دفع الثمانية آلاف جنيه عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصري أو خدمة فوري على النحو الموضح أدناه، أو الحصول على إيصالين قيمة كل إيصال 4000 جنيه، وذلك اعتبارًا من تاريخه.

وبخلاف أسعار صكوك الأضاحي، أكدت وزارة الأوقاف أن من يريد أن يسهم في توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية من خلال صكوك الإطعام فله ما يشاء من الصكوك بقيمة: 300 جنيه أو 2500 جنيه أو 4000 جنيه، أو التبرع بما يشاء من مبالغ عبر الحسابات الموضحة أدناه أو من خلال خدمة فوري.

ودعت الوزارة الله عز وجل أن يوفق جميعًا للإسهام في التكافل المجتمعي وتوفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية، وأن يتقبل منا جميعًا صالح الأعمال.

مشروع صكوك أضاحي الأوقاف

وعن طرق المشاركة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف عبر أرقام الحسابات التالية : البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9 وبنك مصر حساب رقم : 1400001009999999 والبنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014 والبنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006 والبريد المصري حساب رقم : 0163600034039818‏أو من خلال خدمة فوري دهب أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: (01015711280 ــ 01146702020 ــ 01552563217 ــ 01223344789)، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.