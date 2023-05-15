نائب محافظ القاهرة تتابع الموقف التنفيذي لمد المرافق إلى شق الثعبان

تواصل المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة جهودها المستمرة لتطوير مختلف المشروعات بنطاقها وتزويدها بمختلف الخدمات والمرافق ومنها تطوير المدينة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان بنطاق حي طرة من خلال السعي الدائم والعمل المستمر والمتابعة لكل مستجدات الأعمال لتحويلها إلى مدينة متكاملة الأركان، تحقيقا لآمال وطموحات المستثمرين والعاملين بها طبقا للتوجيهات الرئاسية لتطوير المنطقة وتعليمات محافظ القاهرة.

الموقف التنفيذي لأعمال التطوير

واصلت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولاتها المستمرة للمدينة الصناعية بشق الثعبان للوقوف على الموقف التنفيذي لكل أعمال التطوير القائمة بها ومنها الموقف التنفيذي لإمداد المنطقة بالمرافق «المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، الاتصالات، وغيرها»، وذلك برفقة المهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة، وكريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة، والمهندسة نورهان حسن بالمكتب الفني بالمنطقة الجنوبية وممثلي ومسئولي المرافق والشركات المنفذة للأعمال ومسؤولي الإشغالات والمتابعة الميدانية بحي طرة.

منطقة صديقة للبيئة

وأشارت إلى أن أعمال رفع كفاءة المنطقة متابعة تطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وتحسين مختلف شبكات البنية الأساسية لتكون صديقة للبيئة ويكون التعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن للحد من التلوث البيئي والنهوض بالخدمات المقدمة للمستثمرين.

تابعت نائب المحافظ موقف المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات خاصة بالكيلو الأول من مدخل مدينة شق الثعبان على طريق الأوتوستراد، حيث وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال حفر الكهرباء لشبكة خطوط الضغط العالي وإزالة ناتج أعمال الردم، كما اطلعت على خريطة شبكة الكهرباء للضغط المنخفض لتتم الأعمال دون تعارض.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة إزالة التعديات والإشغالات للمصانع والورش والمعارض وعدم التعدي على خط التنظيم والتي قد تعوق تنفيذ بعض الأعمال بالكيلو الأول من خلال تذليل كل العقبات.

وأكدت نائب المحافظ ضرورة رفع كل المخلفات والأتربة والتراكمات على مدار اليوم، إلى جانب رفع الإشغالات بصورة مستمرة مع المتابعة الميدانية الدورية من الأجهزة التنفيذية بالحي لكل الأعمال مع التنسيق مع كل الأجهزة المعنية بأعمال التطوير ورفع شبكة المرافق للالتزام بجدول الأعمال لنهوها طبقا للجدول الزمني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل، وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى «مدينة الرخام والجرانيت»، بحيث تكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الصناعات المحلية وكذلك الحد من التلوث البيئي، وذلك في ضوء مخطط كبير تنفذه الدولة بمنطقة شق الثعبان يبدأ من مدخل المنطقة ويشمل تمهيد الطرق المؤدية إلى المنطقة وإنشاء طرق جديدة تتحمل الوزن الكبير لسيارات النقل المحملة بالبلوكات الرخامية، كما يتم توصيل المرافق ووصلات الكهرباء والمياه للمصانع والورش إلى جانب أعمال التقنين.