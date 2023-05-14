نائب محافظ القاهرة تتفقد دار عبلة الكحلاوي بعد الحريق

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عملية إطفاء والسيطرة على حريق نشب اليوم ببدروم جمعية الصالحات الباقيات بحي المقطم، بعد ورد بلاغ بغرفة العمليات المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة وغرفة عمليات الإطفاء بنشوب الحريق.

وعلى الفور توجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، برفقة العميد أحمد أبو بكر رئيس حي المقطم والأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وقيادات القسم، والدفاع المدني والمرافق للتفقد والمعاينة ومتابعة عمليات إطفاء الحريق وإزالة كافة الآثار الناجمة عنه وتقديم المساعدات الطارئة.

وقالت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن قوات الحماية المدنية توجهت على الفور إلى موقع الحريق للتعامل الفوري مع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، إذ تمكنت قوات الحماية المدنية والأمنية من السيطرة على الحريق بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وفناطيس للمياه وسيارات الإسعاف.

الحريق نشب داخل بدروم في مقر جمعية الباقيات الصالحات

وأكدت نائب المحافظ، أنه بمعاينة موقع الحادث تبين أن الحريق نشب ببدروم وتم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحد من الحريق وعدم امتداده إلى مناطق أخرى وتم السيطرة على الحريق، وتجري حاليا أعمال التبريد بعد تدعيم موقع الحادث بعدد من سيارات الإطفاء ووجود جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية لمكان الحادث وفرض كردون، ونقل النزلاء والمسنين داخل مسجد الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوى لحين توفير مكان لهم داخل المستشفى التي يجرى استكمالاها حاليا داخل مقر الباقات الصالحات، حيث لم ينتج عن الحريق أي تلفيات أو إصابات بشرية للنزلاء أو العاملين في مقر الجمعية.

حصر التلفيات والخسائر

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة المكان وانتدبت المعمل الجنائي لكشف الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وسؤال شهود العيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها.