تعرف على متوسط تأخير القطارات بخطوط «السكة الحديد» اليوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية، متوسط تأخير القطارات اليوم الخميس، على خط الوجهين البحري والقبلي، موضحة أن التأخيرات نتيجة ما يتم من مشروعات تحديث وتطوير المنظومة سواء إنشاء كباري بديلة للمزلقانات أو تحديث وتطوير نظم الإشارات.

متوسط تأخير القطارات اليوم الخميس 90 دقيقة

وقالت الهيئة في تقرير لها، إن متوسط تأخير القطارات اليوم الخميس يصل إلى 90 دقيقة بخط «بنها – بورسعيد»، و45 دقيقة بخط «قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة».

تفاصيل متوسط تأخيرات القطارات

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

تعديلات على قطارات السكة الحديد

- يتم اليوم الخميس تعديل قطار رقم 948 سياحي «المنصورة / القاهرة».

- التعديل يكون بإضافة 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي.

- اعتبارا من يوم السبت المقبل يتم تشغيل خدمة جديدة وهي تشغيل قطار رقم 128 كخدمة جديدة «الإسكندرية - طنطا».

- الخدمة الجديدة تكون بتركيب 10 عربات تحيا مصر.

- يقوم قطار رقم 128 من محطة الإسكندرية الساعة 20:45 ويصل إلى محطة طنطا الساعة 22:50.

- اعتباراً من يوم الأحد المقبل يتم تشغيل قطار رقم 129 إكسبريس «طنطا - الإسكندرية».

- تشغيل قطار 129 يكون بتركيب 10 عربات تحيا مصر.

- يقوم قطار 129 من محطة طنطا الساعة 04:00 ويصل إلى محطة الساعة 06:05.