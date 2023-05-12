«السكة الحديد» تعلن تشغيل خدمات جديدة على خط «الإسكندرية - طنطا»

تبدأ هيئة السكك الحديدية في تشغيل خدمة جديدة على خط «الإسكندرية - طنطا» في إطار حرصها على تطوير مرفق السكك الحديدية، بتوفير خدمات على مستوى متميز لجمهور الركاب، مؤكدة أنها حريصة على إضافة أنواع متميزة من القطارات أخرها قطار التالجو على خطوط الوجهين البحري والقبلي.

استمرار أعمال تطوير نظم الإشارات

وعن الخدمة الجديدة المقرر تشغيلها غداً السبت الموافق 13 مايو الجاري، أكد تقرير صادر عن وزارة النقل، أنه سيتم تشغيل قطار رقم 128 بـ10 عربات تحيا مصر، لافتة إلى استمرار أعمال تطوير نظم الإشارات.

وأوضح تقرير هيئة السكك الحديدية، أن قطار رقم 128 يتحرك من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 20:45 ويصل إلى محطة طنطا في تمام الساعة 22:50، ويمر على محطات متعددة منها سيدي جابر وكفر الدوار وأبوحمص ودمنهور وإيتاي البارود وكفر الزيات.

زيادة عدد القطارات على خطوط السكة الحديد

كما سيتم تشغيل قطار رقم 129 إكسبريس «طنطا - الإسكندرية» كخدمة جديدة بتركيب 10 عربات تحيا مصر، ويمر هذا القطار بمحطات كفر الزيات والتوفيقية وإيتاي البارود ودمنهور وأبوحمص وكفر الدوار وسيدي جابر.

وفي تفسير لطرح الخدمات الجديدة، أكدت هيئة السكك الحديدة، أن هذه الخدمات تأتي في إطار زيادة عدد القطارات على خطوط السكة الحديد لمواجهة الطلب المتزايد علي القطارات خلال الفترة المقبلة.