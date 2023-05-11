مواعيد قطارات السكة الحديد.. اعرف جدول التشغيل بالوجهين البحري والقبلي

كشفت وزارة النقل، عن مواعيد قطارات السكة الحديد، ومتوسط تأخيرات القطارات اليوم، على خطوط الوجهين البحري والقبلي، موضحة أنه يتم اليوم تعديل قطار رقم 948 سياحي «المنصورة - القاهرة»، بإضافة 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي.

تفاصيل مواعيد قطارات السكة الحديد «القاهرة - أسوان»

ترصد «الوطن»، مواعيد قطارات السكة الحديد على خط القاهرة أسوان:

مواعيد قطارات السكة الحديد على خط القاهرة - الإسكندرية

كما ترصد «الوطن» في الصور التالية، مواعيد قطارات السكة الحديد على خط «القاهرة - الإسكندرية»

تفاصيل اتفاق عمرة وإعادة تأهيل وصيانة جرارات الهنشل بالسكة الحديد

بعد أن قدمت «الوطن» مواعيد قطارات السكة الحديد، ترصد أيضاً تفاصيل الاتفاق مع سكودا التشيكية لعمرة وإعادة تأهيل وصيانة جرارات الهنشل بالسكة الحديد وهي كالتالي:

- الاتفاق يأتي في إطار جهود هيئة السكك الحديدية لتوطين صناعة النقل في مصر.

- أيضاً يأتي في إطار الاهتمام بالصناعات المغذية وقطع غبار الخاصة بالوحدات المتحركة للسكك الحديدية.

- التوقيع يعتبر خطوة هامة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- الاتفاق يتم وفق أحدث الأساليب من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

- يتم عمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد.

- عقد صيانة وقطع غيار طويل الأجل لمدة 15 عاماً.

- تتم كافة الأعمال في ورش التبين بحلوان وبأيدي العمالة المصرية.

- تتم الأعمال تحت إشراف خبراء من شركة سكودا التشيكية.

- يتم إعادة تأهيل وعمرة أول جرارين في التشيك.

- إعادة تأهيل وعمرة الجرارات من الثالث وحتى الجرار رقم 140 في ورش التبين.

- إعادة تأهيل الجرارات من الجرار رقم 141 وحتى الجرار رقم 280 في ورش التبين.

- تأسيس مركز تدريب في ورشة التبين للسكك الحديدية.