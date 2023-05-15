السياحة في الإسكندرية.. أهم 10 أماكن يجب عليك زيارتها في صيف 2023

تعد السياحة في الإسكندرية واحدة من أجمل وأهم الرحلات السياحية التي يمكن أن يمارسها المواطن المصري داخلياً، أو يسير على نهجها أيضاً المواطن الأجنبي، كونها عروس البحر الأبيض المتوسط التي تتمتع بشهرة عالمية وبها أماكن سياحية وأثرية لا مثيل مثلها.

أشهر مناطق السياحة في الإسكندرية

تقدم «الوطن» أهم 10 أماكن يجب زيارتها في الوقت الراهن بالتحديد مع الإقبال الكبير التي تشهده المدينة الساحلية خلال فترة الصيف، لذا فيمكن للزائر استغلال المصيف وزيارة تلك الأماكن على هامش قضائه وقتا مميزا على عروس البحر الأبيض المتوسط.

وقدم محمد سعد، الخبير السياحي بالإسكندرية، 10 أماكن سياحية مميزة يمكن زيارتها خلال تلك الآونة من أجل الاستمتاع بتلك الزيارة.

قلعة قايتباي.. أجمل الأماكن الأثرية في الإسكندرية

تعد قلعة قايتباي أحد أجمل الأماكن السياحية والأثرية في الإسكندرية وهي التي ‏‏بُنيت على موقع فنار الإسكندرية إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة وأنشأها السلطان المملوكي أبو النصر الأشرف قايتباي في القرن الـ15 الميلادي بغرض حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية، لتتحول بعد ذلك إلى مقصد سياحي مميز، حيث تحوي مسجدا وفرنا وطاحونة ومخازن للأسلحة ومقعدا مطلا على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية، إضافة إلى السور الخارجي، والسور الداخلي الذي أنشأه مُحمد علي.

مكتبة الإسكندرية

وتبرز مكتبة الإسكندرية الجديدة كأبرز الأماكن السياحية والثقافية في الإسكندرية وهي التي تتسع لأكثر من 8 ملايين كتاب، بالإضافة إلى القبة السماوية.

3 أماكن سياحية دينية في الإسكندرية

تعد الإسكندرية مدينة الجنسيات المتعددة والمتعايشة بسلام كونها مدينة عالمية ‏‏«كوزمبوليتان» لأنها تضم العديد من الجنسيات المتعايشة سويًا مثل اليونانيين والإيطاليين والأرمن، لذلك نجد ‏العديد من المباني الدينية مثل:

- ‏كاتدرائية القديس مرقس حيث كان مجيء مرقس الرسول إلى الإسكندرية هو ‏بداية دخول المسيحية إلى ‏مصر.

- المعبد اليهودي الذي يطلق عليه معبد إلياهو هانبي، وهو غير متاح للزيارة في الوقت الراهن.

- مجمع المساجد في منطقة بحري الذي يحوي أشهر مساجد ‏الإسكندرية مسجد المرسي ‏أبي العباس الذي صممه المعماري الإيطالي ماريو روسي.‏

3 متاحف سياحية مميزة في الإسكندرية

تعد المتاحف أحد أهم الأماكن السياحية المميزة في الإسكندرية يعد أبرزها التالي:

- متحف الإسكندرية القومي الذي يعرض مجموعة متنوعة من القطع الأثرية توثق مختلف الحضارات ‏التي ‏مرت على أرض مصر.‏

- متحف المجوهرات الملكية، الذي يعرض مجموعة متنوعة من مجوهرات ومقتنيات الأسرة العلوية.

- المتحف اليوناني الروماني الذي من المقرر افتتاحه نهاية يونيو المقبل بعد التطوير والتجديد.‏

جبانات الشاطبي الأثرية

تعد جبانة الشاطبي الأثرية، من أبرز أماكن السياحة في الإسكندرية التي يمكن زيارتها في الوقت الحالي، نظراً لافتتاحها من أيام وهي التي تعد من أقدم المواقع الأثرية المكتشفة بالإسكندرية، ويرجع تاريخها إلى أواخر القرن الرابع وبداية القرن الثالث قبل الميلاد وتضم الجبانة مقابر الرعيل الأول من المقدونيين والإغريق الذين وفدوا إلى مصر مع الإسكندر الأكبر بطليموس الأول، حيث تولوا مهام تأسيس الإسكندرية.

حدائق المنتزه.. أهم أماكن السياحة في الإسكندرية

تعد حدائق المنتزه بما تحويه من قصر المنتزه، وما تم بها من تطوير خلال الآونة الأخيرة، أحد أهم أماكن السياحة في الإسكندرية كونها تمثل العراقة والتاريخ والأماكن الساحرة بجانب كوبري المنتزه المميز الذي يتم أخذ الصور التذكارية عليه، ناهيك عن المساحات الخضراء التي تتواجد بها للجلوس والاستمتاع بوقت طعام مميز على النجيلة الخضراء، بالإضافة إلى وجود شواطئ داخلية وأماكن مميزة للتصوير.