استهداف 53 منشأة خلال حملتين لإدارة السياحة والمصايف في الإسكندرية

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أمس الأحد، حملتين على المحال بمنطقة كيلو متر 21 في حي العجمي، للتأكد من البيع بالأسعار المعتمدة وعدم المغالاة فيها، استهدفوا 53 منشأة.

واستهدفت الحملة الأولى المحال العامة شمال الطريق الرئيسي وشملت 28 منشأة، منقسمة إلى منشآت لا يوجد بها قوائم أسعار وتبلغ عددها 20، ومنشآت تبيع بأزيد من الأسعار ويبلغ عددها 3، ومنشآت بها قوائم أسعار منتهية ويبلغ عددها 5.

الحملة الثانية

وشملت الحملة الثانية المحال العامة جنوب الطريق وبلغ عدد المنشآت التي استهدفتها 25 منشأة منقسمة إلى منشآت ملتزمة وبلغ عددها منشأة واحدة، ومنشآت بها قوائم منتهية، وبلغ عددها 3 ومنشآت بها مخالفة البيع أزيد من السعر المعتمد وبلغ عددها 3، ومنشآت بها مخالفة البيع مع عدم اعتماد الأسعار وبلغ عددها 17، ومنشآت مغلقة أثناء المرور، وكانت واحدة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

ووفق بيان الإدارة المركزية والسياحة والمصايف، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أثناء الحملة وإخطار أصحاب تلك المنشآت بالحضور لمقر الإدارة لتجديد أو استخراج قوائم الأسعار.

وأكدت الإدارة استعدادها الكامل لاستقبال شكاوى المواطنين على بريد صفحتها الرسمية عبر «فيس بوك»، أو أرقام الشكاوي بالقطاعي الشرق والغربي، أو عبر موقع الإدارة.