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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحوار الوطني يصل إلى محطة الاقتصاد

كتب:

أحمد شوقي
07:51 م | الإثنين 15 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- «السيسى» يشيد بالتعاون مع النرويج فى مشروعات الهيدروجين الأخضر 

- الحماية الاجتماعية والخريطة السياحية على رأس مناقشات جلسات اليوم

- الحوار الوطني يصل إلى محطة الاقتصاد 

- ربط كهربائى بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة.. ورئيس «سكاتك»: ملتزمون بتوسيع استثماراتنا

- 8 لجان لمناقشة الملفات الاقتصادية من الاستثمار وملكية الدولة إلى التضخم.. ومقرِّر المحور: مهمتنا إخراج توصيات لصالح الوطن وليس محاكمة الحكومة 

- «برلمانية الوفد»: لن نتراجع عن القائمة المغلقة و«بدرالدين»: حصيلة «المطلقة» صفرية

- الحكومة توافق على تقنين أوضاع 216 كنيسة ومبنى 

- انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «100 مليون شجرة» فى المحافظات

- رئة خضراء فى شوارع مصر

- الإجمالى 2815 فى إطار تعزيز المواطنة وحرية العبادة

- «التنمية المحلية»: 3 وزارات تتعاون لإنجاح المبادرة الرئاسية ومواجهة تغير المناخ فى 9900 موقع

- خبراء: نحتاج إلى تشريع يضمن تحقيق أهدافها فى الحفاظ على البيئة وحمايتها وتحسين الصحة العامة

- خطة لزراعة 10 ملايين شجرة بالمحافظات.. والقليوبية تتوسع فى تشجير الطرق والمنشآت.. واهتمام فى «الدقهلية» بـ«الخشبية» لاستخدامها فى الصناعة

- «الشرقية».. المشتل العلمى يدعم زراعة الفواكه ويوزع شتلات بالمجان و«سوهاج»: مؤسسات وشباب يتفاعلون مع «أحلى وهى خضرة»

- سطح «الشبان العالمية» تحول إلى «حديقة» فى بنها.. ومقلب قمامة أصبح جنة فى كفر الشيخ.. ومهندس زراعى: املأوا الفراغات بالأخضر 

- محصول القمح.. «حصاد وفير وإنتاجية عالية»

- إقبال فى المحافظات على التوريد للشون والصوامع.. والمزارعون: الحصاد يوم عيد وسعر الأردب مُجزٍ.. وإشادات دولية بمساعى مصر للاكتفاء الذاتى

- الحكومة: 10 ملايين طن إنتاج محلى لأول مرة.. وتراجع الواردات إلى 9 ملايين طن فى 2022.. والصوامع الجديدة توفر 10 مليارات جنيه خسائر سنوية

- حصار الأهلى.. وصدمات الزمالك الأهلى يضغط لتجديد التعاقد مع بيرسى تاو

- الزمالك يفقد «الونش».. وتغيـيرات أمام أسوان و«أوسوريو» حيران

- انتخابات تركيا.. «أردوغان وكليشدار» إلى الإعادة 28 مايو

- الرئيس التركى لمناصريه: تقدمنا بفارق شاسع.. ومرشح المعارضة: سنفوز فى الجولة الثانية

الصفحة الثانية 

- الحماية الاجتماعية والخريطة السياحية على رأس مناقشات جلسات اليوم الثانى (16) 

- الحوار الوطني.. يصل إلى محطة «الاقتصاد» 

- الأزمة الاقتصادية والتضخم والدين العام على مائدة المحور الاقتصادى

- مقرر المحور: مهمتنا إخراج توصيات لصالح الوطن وليس محاكمة الحكومة.. والمقرر المساعد: المشاركة مهمة بين الدولة والمواطن

- د. ثريا عبدالجواد: جميع المقترحات تدعو إلى العدالة والحرية والمساواة والعمل بشكل مكثف لمكافحة التمييز 

- مُقرّر مساعد لجنة «العدالة»: الأولوية لمناقشة إجراءات حماية الفئات الأكثر احتياجاً 

الصفحة الثالثة

- «تنسيقية شباب الأحزاب»: إنشاء مفوضية مكافحة التمييز خطوة على طريق دعم قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر 

- «مصطفى»: مطلوب مؤشر وطنى لقياس مستوياته.. و«نيفين»: الجامعات والمستشفيات والمواصلات العامة غير مؤهلة لاستقبال ذوى الإعاقة

- «كريم»: نحتاج إلى إنشاء محكمة ونيابة مختصة بالقضايا على غرار محكمة الأسرة.. و«عبدالعزيز»: نمتلك نصاً كاملاً للقانون وإنشاء المفوضية وسنُقدمه للبرلمان

- أيمن محسب: استخدام «النسبية» يؤدى لخلل دستورى.. و«المغلقة» تنعش التنافس بين الأحزاب 

- نائب «برلمانية الوفد»: لن نتراجع عن القائمة المغلقة للوفاء بـ«كوتة» المرأة والشباب

- نؤمن بأن الأحزاب السياسية هى جزء أساسى من تنظيم الدولة الحديثة

- د. إكرام بدر الدين: اختيار قضايا المحور السياسى جاء فى وقته.. ويجب مناقشتها بـ «تمعن وحذر» 

- أستاذ علوم سياسية: حصيلة القائمة المطلقة «صفرية».. ونسعى للوصول إلى نظام عادل يستطيع الناخب من خلاله اختيار ممثليه بحرية.. و«المختلط» يناسب الحياة السياسية 

- نظام «القائمة المطلقة» تحصل فيه قائمة الحزب على «50% زائد واحد» من أصوات الناخبين

الصفحة الرابعة

- إقبال فى المحافظات على توريد القمح إلى الشون والصوامع

- طوارئ فى مواقع التسليم.. وتعليمات لمديريات التموين بتسهيل الإجراءات

- مصر فى طريق الاكتفاء الذاتى محصــول القمــح

الصفحة الخامسة

- 100 «مليون شجرة» رئة خضراء فى شوارع مصر

- انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة فى المحافظات بعد نجاح «الأولى» فى تحقيق المستهدف

الصفحة السادسة

- «التنمية المحلية»: 3 وزارات تتعاون لإنجاح المبادرة الرئاسية 

- أبرز الأصناف المزروعة «كافور وأكاسيا جلوما وكونو كاربس وكازوارينا وماهوجنى وجوافة ونبق وموالح وزيتون ورمان»

- «آمنة»: نسعى لتحويل المدن إلى «خضراء».. و«قاسم»: نعمل فى 9900 موقع لمواجهة تغير المناخ والتكلفة 200 مليون جنيه 

- القليوبية: تشجير الطرق والميادين والمنشآت الحكومية.. وزراعة 214 ألف شجرة

- «الهجان»: حصة المحافظة من المبادرة الرئاسية 250 ألف شجرة.. وتدبير قطع أراضٍ بالمدن والمراكز لإنشاء حدائق ومتنزهات.. منها 5 لتطوير بنها

- «الشرقية»: المشتل العلمى يدعم زراعة الفواكه الاستوائية.. والأسعار من 20 إلى 300 جنيه 

- «شحاتة»: نتائج زراعة الخضراوات والفاكهة تظهر بعد 20 يوماً 

- «مصطفى»: نزرع الخيار والفلفل والعنب.. وجزء من المحصول للمستشفيات 

- نصيحة مهندس زراعى: املأوا المساحات الفارغة بالأخضر 

- سطح «الشبان العالمية» تحول إلى حديقة ومزرعة فى بنها 

الصفحة السابعة

- خبراء: نحتاج إلى تشريع يحمى «المبادرة» ويضمن تحقيق أهدافها

- «مها»: تنتصر لثقافة التشجير وتحافظ على البيئة وتدعم الاقتصاد.. و«عبدالدايم»: يجب زراعة أشجار ذات مواصفات علمية والتخلى عن زراعة الأصناف المثمرة

- «عماد»: تسهم فى تأمين الغذاء بشكل غير مباشر وتعمل كمصدات للرياح وتساعد فى حماية الزراعة

- «البحيرة»: خطة تشجير للمصالح الحكومية والشوارع بـ300 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية 

- «الدقهلية»: زراعة 300 ألف شجرة واهتمام بـ«الخشبية» لاستخدامها فى الصناعة 

- «سوهاج»: مؤسسات وأطفال وشباب يتفاعلون مع مبادرة «أحلى وهى خضرة» لتجميل المحافظة 

- زرع «أوركيد ونرجس وهايسنت».. والأهالى: «صاحب أجمل سطح» 

- «عثمان»: وزعنا أشجار موز وتين وعنب مجاناً على المزارعين 

- «هيثم» يجمِّل السطوح بـ«عايزينها خضرا من فوق»

- مقلب قمامة يتحول إلى جنة بأشجار الفاكهة فى كفر الشيخ

الصفحة الثامنة

- تحت الحصار.. الأهلى يضغط على «تاو» للتجديد و6 محاربين خارج مباراة الترجى

- الصدمات تتوالى.. الزمالك يفقد «الونش».. «أوسوريو» فى حيرة.. وتغييرات أمام أسوان  

- طموحات مختلفة.. 3 مهام انتحارية بالدورى لتحسين المراكز والهروب من القاع

- ليلة هروب البطل.. احتفالات وحرب شوارع عقب تتويج برشلونة بالدورى «ليفاندوفسكى» يُبدع.. و«لابورتا» يعد بـ«ميسى»

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بقلم أحمد شوقي