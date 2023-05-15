اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحوار الوطني يصل إلى محطة الاقتصاد

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- «السيسى» يشيد بالتعاون مع النرويج فى مشروعات الهيدروجين الأخضر

- الحماية الاجتماعية والخريطة السياحية على رأس مناقشات جلسات اليوم

- الحوار الوطني يصل إلى محطة الاقتصاد

- ربط كهربائى بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة.. ورئيس «سكاتك»: ملتزمون بتوسيع استثماراتنا

- 8 لجان لمناقشة الملفات الاقتصادية من الاستثمار وملكية الدولة إلى التضخم.. ومقرِّر المحور: مهمتنا إخراج توصيات لصالح الوطن وليس محاكمة الحكومة

- «برلمانية الوفد»: لن نتراجع عن القائمة المغلقة و«بدرالدين»: حصيلة «المطلقة» صفرية

- الحكومة توافق على تقنين أوضاع 216 كنيسة ومبنى

- انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «100 مليون شجرة» فى المحافظات

- رئة خضراء فى شوارع مصر

- الإجمالى 2815 فى إطار تعزيز المواطنة وحرية العبادة

- «التنمية المحلية»: 3 وزارات تتعاون لإنجاح المبادرة الرئاسية ومواجهة تغير المناخ فى 9900 موقع

- خبراء: نحتاج إلى تشريع يضمن تحقيق أهدافها فى الحفاظ على البيئة وحمايتها وتحسين الصحة العامة

- خطة لزراعة 10 ملايين شجرة بالمحافظات.. والقليوبية تتوسع فى تشجير الطرق والمنشآت.. واهتمام فى «الدقهلية» بـ«الخشبية» لاستخدامها فى الصناعة

- «الشرقية».. المشتل العلمى يدعم زراعة الفواكه ويوزع شتلات بالمجان و«سوهاج»: مؤسسات وشباب يتفاعلون مع «أحلى وهى خضرة»

- سطح «الشبان العالمية» تحول إلى «حديقة» فى بنها.. ومقلب قمامة أصبح جنة فى كفر الشيخ.. ومهندس زراعى: املأوا الفراغات بالأخضر

- محصول القمح.. «حصاد وفير وإنتاجية عالية»

- إقبال فى المحافظات على التوريد للشون والصوامع.. والمزارعون: الحصاد يوم عيد وسعر الأردب مُجزٍ.. وإشادات دولية بمساعى مصر للاكتفاء الذاتى

- الحكومة: 10 ملايين طن إنتاج محلى لأول مرة.. وتراجع الواردات إلى 9 ملايين طن فى 2022.. والصوامع الجديدة توفر 10 مليارات جنيه خسائر سنوية

- حصار الأهلى.. وصدمات الزمالك الأهلى يضغط لتجديد التعاقد مع بيرسى تاو

- الزمالك يفقد «الونش».. وتغيـيرات أمام أسوان و«أوسوريو» حيران

- انتخابات تركيا.. «أردوغان وكليشدار» إلى الإعادة 28 مايو

- الرئيس التركى لمناصريه: تقدمنا بفارق شاسع.. ومرشح المعارضة: سنفوز فى الجولة الثانية

الصفحة الثانية

- الحماية الاجتماعية والخريطة السياحية على رأس مناقشات جلسات اليوم الثانى (16)

- الحوار الوطني.. يصل إلى محطة «الاقتصاد»

- الأزمة الاقتصادية والتضخم والدين العام على مائدة المحور الاقتصادى

- مقرر المحور: مهمتنا إخراج توصيات لصالح الوطن وليس محاكمة الحكومة.. والمقرر المساعد: المشاركة مهمة بين الدولة والمواطن

- د. ثريا عبدالجواد: جميع المقترحات تدعو إلى العدالة والحرية والمساواة والعمل بشكل مكثف لمكافحة التمييز

- مُقرّر مساعد لجنة «العدالة»: الأولوية لمناقشة إجراءات حماية الفئات الأكثر احتياجاً

الصفحة الثالثة

- «تنسيقية شباب الأحزاب»: إنشاء مفوضية مكافحة التمييز خطوة على طريق دعم قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر

- «مصطفى»: مطلوب مؤشر وطنى لقياس مستوياته.. و«نيفين»: الجامعات والمستشفيات والمواصلات العامة غير مؤهلة لاستقبال ذوى الإعاقة

- «كريم»: نحتاج إلى إنشاء محكمة ونيابة مختصة بالقضايا على غرار محكمة الأسرة.. و«عبدالعزيز»: نمتلك نصاً كاملاً للقانون وإنشاء المفوضية وسنُقدمه للبرلمان

- أيمن محسب: استخدام «النسبية» يؤدى لخلل دستورى.. و«المغلقة» تنعش التنافس بين الأحزاب

- نائب «برلمانية الوفد»: لن نتراجع عن القائمة المغلقة للوفاء بـ«كوتة» المرأة والشباب

- نؤمن بأن الأحزاب السياسية هى جزء أساسى من تنظيم الدولة الحديثة

- د. إكرام بدر الدين: اختيار قضايا المحور السياسى جاء فى وقته.. ويجب مناقشتها بـ «تمعن وحذر»

- أستاذ علوم سياسية: حصيلة القائمة المطلقة «صفرية».. ونسعى للوصول إلى نظام عادل يستطيع الناخب من خلاله اختيار ممثليه بحرية.. و«المختلط» يناسب الحياة السياسية

- نظام «القائمة المطلقة» تحصل فيه قائمة الحزب على «50% زائد واحد» من أصوات الناخبين

الصفحة الرابعة

- إقبال فى المحافظات على توريد القمح إلى الشون والصوامع

- طوارئ فى مواقع التسليم.. وتعليمات لمديريات التموين بتسهيل الإجراءات

- مصر فى طريق الاكتفاء الذاتى محصــول القمــح

الصفحة الخامسة

- 100 «مليون شجرة» رئة خضراء فى شوارع مصر

- انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة فى المحافظات بعد نجاح «الأولى» فى تحقيق المستهدف

الصفحة السادسة

- «التنمية المحلية»: 3 وزارات تتعاون لإنجاح المبادرة الرئاسية

- أبرز الأصناف المزروعة «كافور وأكاسيا جلوما وكونو كاربس وكازوارينا وماهوجنى وجوافة ونبق وموالح وزيتون ورمان»

- «آمنة»: نسعى لتحويل المدن إلى «خضراء».. و«قاسم»: نعمل فى 9900 موقع لمواجهة تغير المناخ والتكلفة 200 مليون جنيه

- القليوبية: تشجير الطرق والميادين والمنشآت الحكومية.. وزراعة 214 ألف شجرة

- «الهجان»: حصة المحافظة من المبادرة الرئاسية 250 ألف شجرة.. وتدبير قطع أراضٍ بالمدن والمراكز لإنشاء حدائق ومتنزهات.. منها 5 لتطوير بنها

- «الشرقية»: المشتل العلمى يدعم زراعة الفواكه الاستوائية.. والأسعار من 20 إلى 300 جنيه

- «شحاتة»: نتائج زراعة الخضراوات والفاكهة تظهر بعد 20 يوماً

- «مصطفى»: نزرع الخيار والفلفل والعنب.. وجزء من المحصول للمستشفيات

- نصيحة مهندس زراعى: املأوا المساحات الفارغة بالأخضر

- سطح «الشبان العالمية» تحول إلى حديقة ومزرعة فى بنها

الصفحة السابعة

- خبراء: نحتاج إلى تشريع يحمى «المبادرة» ويضمن تحقيق أهدافها

- «مها»: تنتصر لثقافة التشجير وتحافظ على البيئة وتدعم الاقتصاد.. و«عبدالدايم»: يجب زراعة أشجار ذات مواصفات علمية والتخلى عن زراعة الأصناف المثمرة

- «عماد»: تسهم فى تأمين الغذاء بشكل غير مباشر وتعمل كمصدات للرياح وتساعد فى حماية الزراعة

- «البحيرة»: خطة تشجير للمصالح الحكومية والشوارع بـ300 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية

- «الدقهلية»: زراعة 300 ألف شجرة واهتمام بـ«الخشبية» لاستخدامها فى الصناعة

- «سوهاج»: مؤسسات وأطفال وشباب يتفاعلون مع مبادرة «أحلى وهى خضرة» لتجميل المحافظة

- زرع «أوركيد ونرجس وهايسنت».. والأهالى: «صاحب أجمل سطح»

- «عثمان»: وزعنا أشجار موز وتين وعنب مجاناً على المزارعين

- «هيثم» يجمِّل السطوح بـ«عايزينها خضرا من فوق»

- مقلب قمامة يتحول إلى جنة بأشجار الفاكهة فى كفر الشيخ

الصفحة الثامنة

- تحت الحصار.. الأهلى يضغط على «تاو» للتجديد و6 محاربين خارج مباراة الترجى

- الصدمات تتوالى.. الزمالك يفقد «الونش».. «أوسوريو» فى حيرة.. وتغييرات أمام أسوان

- طموحات مختلفة.. 3 مهام انتحارية بالدورى لتحسين المراكز والهروب من القاع

- ليلة هروب البطل.. احتفالات وحرب شوارع عقب تتويج برشلونة بالدورى «ليفاندوفسكى» يُبدع.. و«لابورتا» يعد بـ«ميسى»