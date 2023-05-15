محافظ الوادي الجديد يعتمد مصنع تدوير المخلفات الزراعية 

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن اعتماد وتسجيل مصنع تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج السماد العضوي التابع للمحافظة من المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كأحد المشروعات الرائدة التي تستهدف تطبيق قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة (2020).

تحول الوادي الجديد للأخضر تماشياً مع الدولة

وأكّد محافظ الوادي الجديد، أن هذه الجهود تأتي تماشيًا مع توجه الدولة للتحول الأخضر والمستدام، وإنتاج غذاء طبيعي وآمن، خاصةً في ظل المشروعات الزراعية العملاقة التي تشهدها الدولة في الآونة الأخيرة. وأوضح أن المحافظة تستهدف إقامة منطقة متكاملة للزراعات النظيفة خلال الفترة المقبلة، ومُضاعفَة إنتاج المصنع الذي يبلغ 1000 طن/ يوم لتحقيق الاكتفاء من الأسمدة العضوية المطلوبة.

إنتاج محلي طبيعي من المخلفات الزراعية

وأوضح محافظ الوادي الجديد، إنه يثمّن جهود القائمين على المصنع في إنتاج أسمدة محلية طبيعية 100% شملت (سماد الفوسفات الطبيعي- بيتموس- بايو شار - كمبوست)، مُعربًا عن خالص شكره وتقديره لوزارة الزراعة؛ لدعمها الدائم جهود التنمية الخضراء على أرض المحافظة.