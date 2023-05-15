«الزراعة» تعلن أسعار الأرز والدواجن واللحوم في منافذها.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإنتاج عن أسعار السلع الجديدة لشهر مايو في المنافذ التابعة لها في القاهرة الكبرى والمحافظات، حيث يتم طرح العديد من السلع الأساسية من الأجبان واللحوم والبقوليات والخضر والفاكهة والعسل وزيت الزيتون، بتخفيض يصل إلى 30%، ونستعرض في النقاط التالية بعض السلع وأسعارها.

أرز: سعر الكيلو جرام 27 جنيه.

السكر: سعر الكيلو جرام 22 جنيه.

اللحوم الحمراء: سعر الكيلو 220 جنيه.

العدس الأصفر: سعر النصف كيلو 20 جنيه.

الفاصوليا البيضاء: سعر النصف كيلو 22 جنيه.

الفول البلدي: سعر النصف كيلو 27 جنيه.

زيت الزيتون: سعر النصف كيلو 100 جنيه.

الدقيق: سعره الكيلو 20 جنيه.

لوبيا: 500 جرام بسعر 18 جنيه.

الزيت: 55 جنيه للزجاجة.

الدواجن بجميع أنواعها، أقل من المعروض في محال بيع الدواجن بـ 5 جنيهات وفقا للبورصة السلعية الرسمية.

عناوين منافذ وزارة الزراعة في القاهرة الكبرى

ويتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 16 منفذا في شارع نادي الصيد بالدقي أمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بياناتها كالتالي:

- المنفذ 1 شارع نادي الصيد بمنطقة الدقي بالجيزة.

- منافذ شباب الخريجين وعددها 9 منافذ بشارع نادي الصيد بالدقي.

- 6 منافذ في شارع الهرم بمحطة المطبعة.

- منفذ في وحدة تقطيع بمزرعة غطاطي.

- منفذ بمبنى جهاز التعبئة والإحصاء في شبرا.

- منفذ في القاهرة بميدان لاظوغلي في مبنى وزارة العدل.

- وفي سوق العبور تمتلك الوزارة محل الفاكهة رقم (278) داخل السوق.

- وفي منطقة ابني بيتك المنطقة الثانية بمدينة السادس من أكتوبر يوجد (14) محل رقم (6).

- وفي الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر، توجد 3 منافذ.

- وكورنيش النيل مستشفى السلام بالمعادي يوجد منفذ تابع لوزارة الزارعة.

- وفي التبين بالقاهرة يوجد 3 منافذ.

- و15 مايو يوجد 3 منافذ.