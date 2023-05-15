«الزراعة» تحذر من الإصابة بآفة تصيب الأرز في مرحلة مبكرة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الآفات التي تصيب محصول الأرز خلال المرحلة المبكرة من الزراعة في شهري مايو ويونيو، كما أصدرت عدداً من التوصيات الهامة لكيفية الوقاية والمكافحة.

وقال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة إن بادرات الأرز فى المشتل تتعرض للعديد من الآفات أهمها آفة الديدان الدموية وتحدث عند الزراعة في الأراضى الملحية، حيث تتغذى هذه اليرقات على جذور البادرات بمجرد إنباتها، ونتيجة لذلك تطفو البادرات على سطح الماء وقد تتغذى على الحبوب أيضا بعد البدار مباشرة مما قد يستلزم ترقيع المشتل وتستمر الإصابة فى بعض الأراضى بعد الشتل.

إصابات الحشرة تعتبر مؤثرة في المشتل والأرز البدار

أوضح أن إصابات الحشرة تعتبر مؤثرة فى المشتل والأرز البدار، ولكن الإصابات فى الأرز الشتل لا تتسبب في أضراراُ إقتصادية، ولمكافحة هذه الآفة يلزم نقع وكمر التقاوى جيداً قبل زراعتها الأمر الذي يسرع من نمو البادرات ويقلل من الإصابة بهذه الحشرة، لافتاً إلى ضرورة عدم غمر الأرض بالمياه إلا قبل زراعة المشاتل مباشرة حتى تقل فرصة وضع البيض على سطح الماء وبالتالى تقل الإصابة، وفى حالة استمرار الإصابة يمكن استخدام المبيدات.

يمكن مكافحة الحشرة بالمبيدات في حال الإصابة

أشار إلى أنه يمكن أستخدام مبيدات سوميثيون مستحلب 50% بمعدل 1.5 لتر للفدان وديازينوكس 5 % محبب بمعدل 12 كجم للفدان وقد تتكرر الإصابة بالحشرة، حتى بعد إجراء العلاج الكيماوى، ولذا ينصح بمتابعة الإصابة، مع العناية بالأرز البدار المنزرع فى الأراضى الملحية.