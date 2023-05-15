موعد وقفة عرفة فلكيا 1444.. «البحوث الفلكية» يوضح

أعد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تقريرا كشف فيه عن موعد وقفة عرفة فلكيا 1444 وعيد الأضحى في مصر، وذلك مع اقتراب العيد، واحتفال المسلمون به وسط أجواء من المحبة والود.

موعد وقفة عرفة فلكيا 1444

واعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في التقرير، أن موعد وقفة عرفة فلكيا 1444 هجريا ستكون يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو المقبل 2023 ويكون عيد الأضحى المبارك فلكيًا يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو 2023

موعد وقفة عرفة فلكيا 1444.. أفضل الأيام

وبعد معرفة موعد وقفة عرفة فلكيا 1444، فإن يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويُعَد من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة فيه يقف الحُجّاج على جبل عرفة حيث أن الوقوف بعرفة يُعَد أهم أركان الحج، ويقع جبل عرفة شرق مكة على الطريق الرابط بينها وبين الطائف بحوالي 22 كيلومترا، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من مزدلفة، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم.

التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري

يذكر أن نظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذى يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي: «محرم - صفر- ربيع الأول- ربيع الآخر- جمادى الأول - 6جمادى الآخر - رجب - شعبان - رمضان - شوال - ذو القعدة - ذي الحجة».

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول 24 سبتمبر عام 622 م مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.