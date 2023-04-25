رئيس الجزائر يبعث رسالة خطية لنظيره الموريتاني

سلم وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

استقبال الرئيس الموريتاني لوزير خارجية الجزائر

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الموريتاني، اليوم، لوزير الخارجية الجزائري الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط بصفته مبعوثًا خاصًا للرئيس الجزائري.

وبحسب وزارة الخارجية الجزائرية، سمح هذا اللقاء باستعراض التقدم المحرز ضمن متابعة وتنفيذ التوجيهات السامية لقائدي البلدين ومخرجات مشاوراتهما بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر شهر ديسمبر 2021 والتي دشنت حقبة جديدة في تاريخ العلاقات الجزائرية الموريتانية.

علاقات ثنائية بين الجزائر وموريتانيا

وفي هذا السياق، ثمن الطرفان الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية وما أفضت إليه الدورة الـ19 للجنة المشتركة الكبرى من نتائج؛ تفتح آفاقًا واعدة نحو تحقيق شراكة استراتيجية تقوم على مشروعات اقتصادية مهمة على غرار مشروع الطريق الرابط بين مدينتي تندوف والزويرات ومباشرة عملية فتح بنك جزائري بنواكشوط وإقامة معرض دائم للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، واستغلال حصص الصيد البحري المتاحة من طرف موريتانيا للجزائر.

كما تم التأكيد على تمسك قائدي البلدين بتقاليد الدعم المتبادل والتشاور والتنسيق حول القضايا المطروحة في مختلف الفضاءات والمنظمات ذات الانتماء المشترك، وذلك على ضوء قناعتهما الراسخة أن التوترات المشهودة على الصعيدين الإقليمي والدولي وما ينجر عنها من تحديات تفرض تبني مقاربات مشتركة تستنير أكثر من أي وقت مضى بمبدأ وحدة المصير.