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«ايش أخبارك» لسعد لمجرد تتصدر يوتيوب بـ15 مليون مشاهدة

كتب:

ياسمين محمود
02:40 ص | الثلاثاء 16 مايو 2023
سعد لمجرد

سعد لمجرد

احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، بتصدر أغنية ايش أخبارك، الترند في عدد من البلدان.

نشر سعد لمجرد البوستر الدعائي للأغنية، وعلق عليها قائلا: «15 مليون مشاهدة.. جد فخور أننا وصلنا للترند في عدة بلدان، وكذلك صُنفنا في الترند العالمي.. لهذا يزيد افتخاري، كلما رفرفت راية بلدي في شتى الميادين، وفي كل مكان، عاشت الأغنية المغربية والعربية بكل أنماطها المتحفة.. أحبكم».

أغنية ايش أخبارك

وطرح سعد لمجرد أغنية ايش أخبارك منذ أسبوع، وحققت نجاحا كبيرا في عدد من الدول العربية والأجنبية، وهي من كلمات وألحان جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج علي العويني، كما شارك في كليب الأغنية نجوم الفن، أبرزهم صفاء حبيركو ورشيد رفيق وحسان الكنوني ووصال بيريز.

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بقلم ياسمين محمود