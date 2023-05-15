الشقق المغلقة على طاولة الحوار الوطني.. ملاك العقارات يعتزمون استردادها

يعتزم ائتلاف ملاك العقارات القديمة تقديم مطالبات إلى اللجنة الاجتماعية للحوار الوطني خلال الفترة المقبلة لاسترداد 1.6 مليون شقة مغلقة داخل محافظات مصر، بحسب حصر الائتلاف.

وقال المستشار أحمد جاد مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، إن ملاك العقارات القديمة لديهم أكثر من 1.6 مليون شقة مغلقة داخل محافظات مصر وآن الآوان لردها إلى أصحابها، فضلا عن أنه انتهى من ملامح ورقة العمل التي يستعد لتقديمها إلى الحوار الوطني، وسيطالب زيادة الإيجار على الشقق السكنية تدريجيا حتى تصل إلى سعر السوق الحالي وذلك للتخفيف على كاهل الملاك والمستأجرين.

رابطة المستأجرين: نوافق من حيث المبدأ

وفي المقابل، أبدى شريف عبد السلام، رئيس رابطة المستأجرين، استعداده بعرض مقترح على الحوار الوطني بتسليم شقق الملاك المغلقة لهم ولكن بشروط ومنها ألا يكون الشخص متقطع مثل شخص مسافر للخارج، لأن هذا الأمر لا يعتبر غلقا، قائلاً: نوافق من حيث المبدأ، ولكن يجب تحديد معنى الإغلاق.

وأضاف «عبد السلام» بأن ليس حقيقيا ما يقوله مستشار رابطة ملاك بشأن أن هناك أكثر من 1.6 مليون شقة مغلقة، حيث أشار إلى أن جهاز التعبئة والإحصاء لم يُصدر بيانا بشأن هذا الأمر من قبل ولم يحصر الشقق المغلقة للإيجار القديم: «أنا معرفش هو جايب عدد الشقق دا منين، عايزين الشقق المغلقة ياخدوها ولكن بشروط، ولدي اقتراح سيحل أزمة الإيجار القديم بنسبة 90% في مصر ولن أقدمها إلا أمام الحوار الوطني، ومتأكد إن الحل دا سيرضي المستأجرين والملاك».

تقديم طلب لمناقشة ملف الإيجار القديم

وفي المقابل، قالت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمقترح ضمن مسودة حزب الإصلاح والتنمية لمناقشة ملف الإيجار القديم، وكان هناك تفاعل كبير من جانب قيادات الحزب لمناقشة هذا الملف الهام في المحور المجتمعي وذلك لوجود العديد من الأحزاب والخبراء ولا بد من سماع آرائهم حول هذا الأمر.

وأضافت إيرين في تصريحات لـ«الوطن»، أنها طالبت بقياس الأثر التشريعي داخل مجلس النواب فيما يتعلق بملف الإيجار القديم، فضلا عن أهمية تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك ولو بنسبة لأن كلاهما مضروران في هذا الأمر.

وحول سؤالها عن إمكانية مناقشة ملف الشقق المغلقة الخاصة بملف الإيجار القديم، أجابت بانها ستحاول الوصول إلى حل في هذا الملف بشكل عام.

الإيجار القديم على طاولة الحوار الوطني

وكان المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أعلن عن رفع ملف الإيجار القديم إلى مجلس الأمناء لبحث إضافته لقضايا الحوار الوطني.