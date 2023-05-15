عضو بمجلس النواب يطالب بإجراء مسح قومي للشباب للحفاظ عليهم من الإدمان

طالب عضو مجلس النواب مكرم رضوان، صندوق مكافحة الإدمان بإجراء مسح قومي للشباب للحفاظ عليهم من الإدمان وتقديم الخدمة والرعاية الصحية اللازمة بجدول زمني منتظم وآليات محددة لعلاجهم وعدم تركهم فريسة للقطاع الخاص.

زيادة المخصصات لصندوق مكافحة الإدمان

كما طالبت النائبة الدكتورة ليلى أبو إسماعيل، زيادة المخصصات المالية لصندوق مكافحة الإدمان، مشددة على ضرورة إلغاء المادة المنصوص عليها بشأن اشتراط موافقة المريض شرطا للحصول على العلاج بالمراكز الحكومية، خاصة وأن المراكز الخاصة لا تشترط موافقة المريض، وعلق النائب أشرف حاتم، رئيس اللجنة قائلا: «هذا الأمر يستوجب تعديل في قانون الصحة النفسية».

تفاصيل الجلسة

جاء ذلك خلال مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، فيما يخص ديوان عام وزارة الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومراكز تطوير خدمات بنوك الدم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وشدد النائب أحمد العرجاوى، على تفعيل قانون الخدمة المدنية فيما يخص المدمنين، ومشاركة وزارة التضامن في علاج مكافحة الإدمان، محذرا من التوسع في الحصول على علاج الإدمان بالمراكز الخاصة بسبب ارتفاع تكاليف العلاج من الإدمان، إضافة لدعم مستشفيات علاج الإدمان.

وطالبت النائبة إيرين سعيد، بتوقيع بروتوكول تعاون بين الصحة والتعليم لتقديم الخدمة كما يجب للطلاب، خاصة وأن المدارس بها أخصائيون نفسيون ومن ثم يجب تعظيم الاستفادة من هذه الطاقة المهدرة في المدارس.