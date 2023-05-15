عمر حسين يحصد ثاني ميدالية ذهبية ببطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية

أهدت البطولة الأفريقية للمصارعة بدولة تونس الشقيق، ميدالية ذهبية أخرى للاعب عمر حسين، وزن 51 ك روماني محققاً المركز الأول، وذلك بعد فوز زميله أحمد عبد الباري بالميدالية الذهبية الأولى منذ ساعات.

ويلعب الفائزين ضمن صفوف المنتخب الوطني، أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ من مركز بيلا، البطولة تقام في الفترة من 15 حتى 21 مايو الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

سعادة بالغ وتوجيه الشكر

وأعرب الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن سعادته بالنتائج المتميزة التي يحققها اللاعبين أحمد عبد الباري و عمر حسين في مستهل منافسات البطولة الأفريقية، متمنياً مزيد من التقدم للاعبي المنتخب المصري حتى الفوز بلقب البطولة، بقيادة كابتن ياسر صقر، مدرب المنتخب ومدرب المشروع القومي بالمحافظة ،وتأتي مشاركة الأبطال بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة،والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ.

أبطال كفر الشيخ يحصدون الذهب

شهدت الساعات القليلة الماضية فوز اللاعب أحمد عبد الباري بالميدالية الذهبية بوزن 55ك روماني و ينتظر لاعبو منتخب مصر منافسات قوية غدا في المصارعة الحرة أمام أبطال المنتخبات الأفريقية المشاركة، وقد شهد مايو 2022 حصول أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، المركز الأول بالبطولة الأفريقية التى أقيمت العام الماضي بالمغرب الشقيق، بعد انضمام أربعة لاعبين من أبناء المحافظة للمنتخب الوطني للمصارعة.