قصة غريبة وراء دخول محمد الأدنداني للفن.. سيارة إسماعيل ياسين السبب

غيب الموت الفنان النوبي محمد الأدنداني، اليوم الاثنين، حسبما أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ«الوطن»، ولكن هناك قصة غريبة وراء دخول الفنان النوبي لعالم الفن، قد لا يعملها البعض.

وروى محمد الأدنداني في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، القصة الغريبة وراء دخوله لمجال الفن قائلاً: «كنت أعمل صبي ميكانيكي في ورشة لتصليح السيارات بمنطقة العباسية، وفوجئت بالفنان إسماعيل ياسين يأتي للورشة بعد تعرض سيارته لعطل معين، ومن فرحتي لرؤيته قمت بإصلاح السيارة له مجاناً، لأنني عرفت وأحببت فن المونولوج منه».

محمد الأدنداني: أنا مدين بالفضل للكاتب لينين الرملي

وأشار الفنان محمد الأدنداني إلى أنه يدين بالفضل للكاتب لينين الرملي، حيث منحه الفرصة للمشاركة في مسلسل «حكايات ميزو» أمام الفنان الراحل سمير غانم، موضحا أن الأخير كان يمده بإيفيهات كي يعطيه مساحة للظهور والإبداع، بحسب قوله.

موعد ومكان جنازة الفنان محمد الأدنداني

وتُشيع جنازة الفنان الراحل محمد الأدنداني، غداً الثلاثاء، بعد صلاة الظهر من أحد مساجد الإسكندرية، ومن المقرر أن يوارى جثمانه الثري داخل مقابر عائلته هناك.