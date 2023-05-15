نقابة المهن التمثيلية تنعى رحيل الفنان محمد الأدنداني

حرصت نقابة المهن التمثيلية بقيادة نقيبها الدكتور أشرف زكي على نعي رحيل الفنان محمد الأدنداني، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم بشكل مفاجئ وبعد رحيل زوجته بشهر واحد.

حيث جاء نص البيان: «تنعى نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان القدير محمد الأدنداني وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان».

نقابة المهن التمثيلية تنعي رحيل محمد الأدنداني

وكشفت نقابة المهن التمثيلية عن موعد عزاء الفنان محمد الأدنداني قائلة: «يقام العزاء غداً الثلاثاء في الإسكندرية 30 شارع العطارين.. وإنا لله وإنا اليه راجعون».