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تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان محمد الأدنداني

كتب:

بسمة شطا
09:57 م | الإثنين 15 مايو 2023
محمد الأدنداني

محمد الأدنداني

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد ومكان جنازة الفنان محمد الأدنداني الذي توفي منذ قليل، حزنا على رحيل زوجته بعد رحيلها بشهر واحد فقط.

وقال زكي إن الفنان محمد الأدنداني ستنطلق جنازته ظهر يوم غد الثلاثاء من أحد المساجد بمسقط رأسه في مدينة الإسكندرية .

موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان محمد الأدنداني

كما كشف زكي أن العزاء أيضا سيتم إقامته يوم غد الثلاثاء فى مسقط رأسه بمدينة الإسكندرية وسط أسرته.

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بقلم بسمة شطا