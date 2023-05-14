كيفية إثبات محل الإقامة الجديد في بطاقة الرقم القومي وخطوات تغيير المهنة

أعلنت هيئة الأحوال المدنية الأوراق المطلوبة لإثبات محل إقامة جديد في بطاقة الرقم القومي، على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية ومصر الرقمية على محرك البحث جوجل، وفق استراتيجية وزارة الداخلية الجديدة لتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

الأوراق المطلوبة لإثبات محل الإقامة الجديد

«الوطن» تنشر الأوراق المطلوبة لإثبات محل الإقامة الجديد في بطاقة الرقم القومي وفق المعلن على منصة وزارة الداخلية حتى يتمكن كل مواطن من الحصول على هذه الخدمة في سهولة تامة سواء من داخل السجل المدني أو إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقيمة عن طريق بطاقات الدفع المباشر البنكية أو البريد.

خطوات إثبات محل الإقامة الجديد

- ملء استمارة بطاقة الرقم القومي قبل التسليم إلى الأحوال المدنية.

- تقديم مستند يثبت بيانات محل الإقامة الجديد (إيصال مرافق).

- يجب أن يكون إيصال المرافق مختوما بخاتم الشركة الصادر عنها

- تقديم إيصال مرافق حديث يوضح أن الشقة ليست مغلقة ويحمل بيانات الشخص الذي يرغب في تغيير بياناته في بطاقة الرقم القومي.

- يجب حضور أي من أقارب الدرجة الأولى كضامن حال استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الحالي.

- صورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.

- صورة ضوئية لشهادة الميلاد إن وجدت.

خطوات تغيير المهنة أو الوظيفة في بطاقة الرقم القومي

- ملء استمارة الرقم القومي.

- اعتماد بطاقة الرقم القومي من جهة العمل الحكومي أو الخاص في حالة كتابة طبيعة الوظيفة.

- تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارات الخاصة.

- إرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسي «بعد الاطلاع على الأصل» في حالة إثبات المؤهل الدراسي.

- إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعـد الاطلاع على الأصل لـ«أصحاب النشاط التجاري».

- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.