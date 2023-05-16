تموين كفر الشيخ: ضبطنا 140 طن قمح داخل مصانع أعلاف والحملات مستمرة

كشف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، في محافظة كفر الشيخ، أن الحملات التموينية مستمرة داخل الأسواق العامة، ومحلات الحبوب، ومصانع الأعلاف، للتفتيش عن عمليات تخزين القمح المحلي لغير الغرض المخصص له، قائلا سنضرب بيد من حديد على المخالفين بتخزين القمح، بالمخالفة للأغراض المخصص لها، وتطبيق القانون على الجميع، والحفاظ على محصول القمح للعام الجاري 2023.

ضبط 140 طن قمح في كفر الشيخ

وأوضح «عماد» لـ«الوطن»، أن الحملات المستمرة لمفتشي التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، تمكنت من ضبط 140 طن قمح محلي، داخل عدد من مصانع للأعلاف، بمراكز كفر الشيخ، حيث تم التحفظ على المضبوطات، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

المساحات المنزرعة من القمح في كفر الشيخ

وأضاف أن القمح في محافظة كفر الشيخ، تبلغ مساحته المنزرعة 254 ألف فدان، متوقع إنتاجية بنحو 3 ملايين و600 ألف طن، حيث بلغ إنتاجية الفدان خلال موسم الحصاد الجاري، نحو 20 أردب.