مصرع طفل غرقا داخل ترعة التوفيقية في البحيرة

لقى قبل قليل طفل مصرعه غرقاً داخل ترعة التوفيقية بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

غرق طفل في البحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى جثة طفل إثر غرقه بترعة التوفيقية بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية الطفل المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وانتشلت الجثة وتبين أنها لطفل يدعى محمد جمال النشرتي، 12 عاماً مقيم إيتاي البارود.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.