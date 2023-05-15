السجن المؤبد لتاجر قماش قتل شقيق زوجته في البحيرة

قضت اليوم محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة للمتهم «محمد.د»، تاجر ملابس، لاتهامه بقتل شقيق زوجته بدمنهور، جاء ذلك برئاسة المستشار بهجات عبداللطيف بهجات، وعضوية المستشارين علاء سمير حسن محمد، وتامر محمد عبدالعظيم أبو المكارم، وأحمد محمد مجدي إسماعيل الجندي

المؤبد لتاجر قتل شقيق زوجته في البحيرة

البداية تعود إلى شهر أغسطس الماضي عندما شهدت مدينة دمنهور، وقوع مشاجرة بين «محمد د.»، تاجر أقمشة، وشاب يدعى «أحمد حمدي أحمد»، شقيق زوجة الأول، أسفرت عن مصرع الثاني، وذلك أثناء قيام المجني عليه بفض مشاجرة بين شقيقته،«زوجة المتهم»، وعرفت الواقعة بـ«شهيد الشهامة في البحيرة »

إخطار بمصرع شاب في مشاجرة بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال المستشفى جثة شاب في العقد الثالث من عمره إثر إصابته بعدة طعنات نافذة، جراء وقوع مشاجرة بينه وبين زوج شقيقته، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي وحرر المحضر بالواقعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، تبين وفاة «أحمد حمدي أحمد»، 33 سنة، على يد «محمد د.»، تاجر أقمشة، أثناء قيام المجني عليه بفض مشاجرة بين المتهم وزوجته،«شقيقة المجني عليه».

وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.