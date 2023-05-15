100 «مليون شجرة».. رئة خضراء في شوارع مصر (ملف خاص)

انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة فى المحافظات بعد نجاح «الأولى» فى تحقيق المستهدف

حزمة أهداف بيئية وصحية وزراعية وخدمية أُطلقت من أجلها المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، ضمن جهود مصر لمواجهة تداعيات تغير المناخ وتنفيذ توصيات مؤتمر «COP27».. وفى مقدمة تلك الأهداف إحداث نقلة حضارية وبيئية وعوائد اجتماعية تتمثل فى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء، فضلاً عن العوائد الاقتصادية المتمثلة فى توفير خضراوات وفواكه من الأشجار المثمرة، وأشجار خشبية فى الغابات الشجرية يتم استغلالها فى صناعة الأخشاب.

معدلات الإنجاز فى المرحلة الأولى للمبادرة فى مختلف المحافظات، وبدء المرحلة الثانية، جاءت مبشرة، وشهدت تعاون الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى والمواطنين فى تنفيذ المبادرة بالقرى والمدن وعلى الطرق المستهدفة وفى الغابات الشجرية والحدائق المدرجة ضمن المرحلة الأولى.

الـ«100 مليون شجرة» المستهدف تنفيذها على مدار 7 أعوام وانتهت المرحلة الأولى منها تُعد رئة جديدة لمصر على امتداد الجمهورية.. ما دعا الخبراء الذين استطلعت «الوطن» رأيهم فى المبادرة إلى اقتراح إصدار تشريع يحمى المبادرة ويضمن استدامتها. فيما اعتبرت وزارة البيئة أنه سيكون لتلك المبادرة الأثر الكبير، متمثلاً فى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء، الذى يبلغ حالياً 1.2م، وامتصاص الملوثات وحجز الأدخنة والغبار، بما ينعكس إيجابياً على صحة المواطنين، بالإضافة إلى عوائد بيئية تتمثل فى خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحرارى بحوالى 170 ألف طن سنوياً تكافئ 20% من إجمالى الانبعاثات السنوية بمصر وتحسين نوعية الهواء. التكامل بين جهات الدولة المعنية، ممثلة فى وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى، كان السمة المميزة للمرحلة الأولى من المبادرة، ما ينعكس إيجابياً على جهود مكافحة التغيرات المناخية وتحسين جودة ونوعية الهواء، فيما جرى التنسيق مع مبادرة حياة كريمة بجميع المحافظات لتشجير المدارس الحكومية والجامعات والمعاهد والمساجد والكنائس والأحياء والجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، وكذلك المناطق الأكثر تلوثاً والطرق الرئيسية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدنى وأصحاب المبادرات الفردية فى المحافظات.