سطح «الشبان العالمية» يتحول إلى حديقة ومزرعة في بنها ضمن «100 مليون شجرة»

«خضراوات وفاكهة أورجانيك وزراعة وتعليم وخير» شعار رفعته جمعية هيئة الشبان العالمية ببنها ومدارسها، وبدأت أول مبادرة ومشروع لزراعة الأسطح بمحافظة القليوبية بالخضراوات مثل الخيار والباذنجان والفلفل والعنب والليمون والنعناع والكابوتشا بطريقة أورجانيك وبتكلفة بسيطة، ما حوّل سطح مدارس الجمعية إلى حديقة ومتنفس طبيعى لمواجهة الحر والتغيرات المناخية وتوفير احتياجات المنزل بطريقة مبتكرة.

وقال مصطفى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية والممثل القانونى لها، إن مبادرة زراعة أسطح المدارس والجمعية بالخضراوات هدفه الحماية من الحر بأيدى قسم التربية الزراعية وطلاب المدارس لتتحول إلى متنزهات وحقول لإنتاج المحاصيل بتكلفة بسيطة والاستمتاع بالخضرة، حيث تتم الزراعة على السطح بطريقة الأحواض، والمحصول من الخضراوات والفاكهة يتم بيعه من خلال منفذ بالمدرسة للعاملين بالجمعية والمدارس، والفائض يتم توزيعه على دور الأيتام والمسنين وأقسام الأطفال بالمستشفيات.

وأضاف أن قسم التربية الزراعية دشن المشروع بهدف استغلال أسطح المدارس وزراعتها بالخضراوات وبعض الفاكهة بعد تجهيزها بأحواض خشبية وفرشها بمواد بلاستيكية وعمل حقل ترابى على مساحة 16 متراً ووضع تربة زراعية ضمن المبادرات المستمرة للمدرسة، مشيراً: كانت فكرة زراعة الأسطح فكرة مبتكرة شارك فيها الطلاب والمدرسون ودشنتها المدرسة لخلق بيئة جديدة واستغلال الأسطح وتحويلها إلى حدائق وحقول للمحاصيل بتكاليف بسيطة وإنتاجية عالية لتحويل السطح إلى مساحات خضراء منتجة لزراعة محاصيل مثل الخيار والباذنجان والفلفل والعنب والليمون والنعناع والكابوتشا، ويتم توزيعها على دور الأيتام وأقسام الأطفال فى المستشفيات فى إطار المشاركة المجتمعية للجمعية والمدارس.