عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.. تعرف عليها

بدأ العد التنازلي على حلول موعد عيد الأضحى المبارك 2023، الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء العالم بلهفة، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد عيد الأضحى، وبدأ التساؤل عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

ويوافق عيد الأضحى 2023 يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، وفقًا لما جاء في الدليل الفلكي للعام الهجري 1444 هـ، بينما يأتي عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023، 5 أيام كالتالي:

تعرف على عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

- إجازة وقفة عرفة في عيد الأضحى 2023 يوم الثلاثاء 27-6-2023.

- إجازة أول أيام عيد الأضحى 2023، يوم الأربعاء 28-6-2023.

- إجازة ثاني أيام عيد الأضحى 2023، يوم الخميس 29-6-2023.

- إجازة ثالث أيام عيد الأضحى 2023، يوم الجمعة 30-6-2023.

- إجازة رابع أيام عيد الأضحى 2023، يوم السبت 1-7-2023.

وتنظر الأمة الإسلامية مناسبة عيد الأضحى المبارك كل عام باشتياق كبير، لما لها من مكانة خاصة في القلوب، وفرحة مختلفة عن غيرها من المناسبات.