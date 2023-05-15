دولة عربية وحيدة متوقع مخالفتها للسعودية في موعد عيد الأضحى؟.. تعرف عليها

43 يومًا تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023، والمتوقع أن يكون يوم 28 يونيو المقبل في مصر ومعظم الدول العربية، وفقاً لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما توقع مركز الفلك الدولي اختلاف موعد عيد الأضحى في عدد من الدول العربية والإسلامية، مؤكدا أن عيد الأضحى في المغرب سيكون مخالفًا لباقي الدول العربية.

موعد عيد الأضحى المبارك في الدول العربية 2023

وقال الدكتور محمد عودة رئيس مركز الفلك الدولي إنَّ هناك عدد من الدول العربية أو الإسلامية تبدأ الشهور العربية الهجرية بناءا على رؤيتها المحلية وتعتمد على ذلك بغض النظر عما يحدث في المملكة العربية السعودية، مضيفاً أنَّ الطبيعي هو أن تعتمد الدول على رؤيتها وهو ما صارت عليه الأمة مئات السنوات، موضحاً أنَّ العديد من دول العالم الإسلامي لا يعتمد على السعودية في عيد الأضحى، إذ تعتمد على الرؤية المحلية مثل إيران وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وباكستان وعمان والمغرب.

توقعات بمخالفة المغرب لموعد عيد الأضحى في السعودية

وأوضح رئيس الفلك الدولي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، التوقعات الفلكية بشأن موعد عيد الأضحى المبارك في الدول العربية، مشيرًا إلى أنَّ معظمها سيكون الأربعاء الموافق 28 يونيو وفقاً للحسابات الفلكية وهو موعد عيد الأضحى في دولة المملكة العربية السعودية، وهناك توقعات أن يكون الخميس 29 يونيو في المغرب والهند وإندونيسيا.