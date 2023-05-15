سعر كيلو اللحم القائم فى الأسواق المصرية مع اقتراب موعد عيد الأضحى

أقل من 6 أسابيع، تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحي المبارك، وتشهد حاليا أسواق الماشية في جميع المحافظات، إقبال كبير من قبل المواطنين الذين يستعدون لشراء أضاحي العيد ما بين «خراف وبقري وجاموسي»، كلا حسب رغبته وإمكاناته.

تباين أسعار اللحوم في الأسواق

وتتباين أسعار الأضاحي بين سوق وآخر ومحافظة وأخرى، وذلك وفقا لما كشف عنه نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبو صدام، في تصريحات لـ«الوطن»، حيث أكد أن الأسعار غير ثابتة، ويختلف سعر العجل القائم بين الجاموسي والبقري، بالإضافة إلى اختلاف أسعار أضاحي الضأن، حيث لا يوجد سعر ثابت أو محدد للبيع، خاصة وأن هناك بعض الأسواق تحدد سعر العجل وفقا للوزن القائم.

سعر كيلو اللحم القائم

- يتراوح سعر كيلو اللحم القائم في العجول البقري بين 135 و140 جنيهًا تقريبًا، لذا يتراوح سعر العجل متوسط الوزن بين 45 و85 ألف جنيه.

- يتراوح سعر اللحم القائم الجاموسي بين 120 و125 جنيهًا للكيلو، لذا يتراوح سعر العجل متوسط الوزن، بين 40 و80 ألف جنيه، بينما لا تباع لحوم الجمال بظام وزن القائم.

- يتراوح سعر كيلو اللحم القائم من الخراف بين 150 و170 جنيهًا، ويتروح متوسط سعر الخروف وفقا للوزن بين 7000 و8000 جنيه.